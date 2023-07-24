诡秘 秦刚消失1月无音信 原中央警卫局长死后3月才公布

秦刚消失与原中央警卫局长之死之谜

北京发生的这些事很诡秘。国务委员、外长秦刚消失整整一月，中国外交部周一例行记者会照例不提供任何信息。同日另一件不可思议的事是，原中南海警卫局局长王少军去世已三个月官方才公布了死讯。

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新华社7月24日公布的简讯称，“中共中央办公厅原副主任兼警卫局局局长、中央军委联合参谋部警卫局原中将局长兼中央警卫团团长王少军同志，因病医治无效，于4月26日在北京逝世，享年67岁。”

中央警卫局局局长俗称“中南海侍卫长”，“中南海保镖”，专门负责“党和国家领导人”安全，毛泽东时代曾担任中央警卫局局长的汪东兴，直接参与并执行了逮捕包括毛泽东夫人江青在内的所谓“四人帮”的政变，习近平上任后，加紧清洗政治对手，对自身安全尤为重视，中南海警卫局局长一职变得更加重要，2014年12月，“中南海大内”，被视为与“政法沙皇”周永康一伙的前中办主任令计划落马，次年，习近平更换中央警卫局领导人选，王少军于当年4月升任局长，成为习近平的贴身侍卫。2021年香港『明报』及海外舆论纷传习近平为确保二十大前政局“平稳无虞”，打破惯例，从野战军调入曾任北部战区陆军副参谋长的周洪许替代王少军。不过，2022年1月11日，习近平出席党政军省部级官员研讨班的照片显示，王少军赫然在列。亲北京的『香港01』据此称：“他的出现意味着，中央警卫局并未换帅”。

中南海警卫局局长是一个神秘的职位，王少军一直到死后三个月才公布死讯，只标明“中共中央办公厅原副主任兼警卫局局长”，究竟生前担任“中央警卫局局长”到什么时候，情况不明。至于为什么死后三月才公布死讯，更令人费解。

由此看来，中国外交部部长秦刚神秘消失一月，外交部“没有任何讯息可以提供”也就见怪不怪了。只是，王少军虽然拖了三个月才公布真相，至少得了党中央一个“为部队革命化、现代化、正规化建设作出了贡献”的正面肯定，秦刚的结果会如何？就很难说了。从前发言人赵立坚夫人称赞“今天是个好日子”，到中国驻美大使谢锋被记者问及秦刚何在时神秘一笑“让我们拭目以待”，他所在的外交部给人的感觉似乎有点幸灾乐祸。

一般分析，秦刚的事属于突发事件，令党中央有点措手不及，最主要的是秦刚是习近平才提拔几个月的副国级外长，如果出了大问题，习近平如何自圆其说。

再过几个小时，中国全国人大常委会就要讨论“审议有关任免案”，外界盛传周一政治局会议已“拍板”，人大常委会周二“走程序”，秦刚外长的下落是否会清楚了？一国之外长在众目睽睽之下失踪，北京何时会有个交代？

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