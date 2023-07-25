中共前杭州市委书记周江勇一审被判死缓

中国/杭州/周江勇

中共前杭州市委书记周江勇周二被安徽滁州中级法院以受贿罪一审判处“死缓”，并没收个人全部财产。

广告 继续浏览后续

安徽滁州中级法院7月25日对中共前杭州市委书记周江勇受贿案进行宣判。周江勇被以非法收受价值人民币1.82亿元财务的罪名判处死刑，缓期2年执行。

该法院指控周江勇过去20年在各种领导岗位任职期间，在工程建设、项目承揽、土地获取、案件处理等事项上，通过提供帮助，直接或者通过其亲属收受了财物共计人民币1.82亿元。

滁州中院解释其量刑死缓时宣称，周江勇因受贿数额特别巨大，本应从严惩处，但他主动交代部分受贿事实，认罪悔罪，赃款赃物全部追缴，所以“酌定从轻处罚情节”。

周江勇在2021年8月21日被查引起关注。据中央社介绍，该案受关注的原因除了习近平曾主政杭州之外，还有阿里巴巴集团将杭州作为其大本营。而且周江勇被指与马云关系密切，他曾授予马云「功勋杭州人」的荣誉称号。

周江勇落马后，官媒中国经济周刊指阿里巴巴旗下的蚂蚁集团，曾数度参股周江勇家族事业。

2022年1月26日，周江勇被宣布开除中共党籍和公职时，在中共党纪政务对他的处分通报中首次出现“与资本勾连，支持资本无序扩张”等表述，而“资本无序扩张”是近两年官方用以打击大型网路平台、反垄断时的理由之一。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅