中国央行新行长潘功胜

中国/经济

潘功胜升任中国人行行长，分析认为他具有金融实战和外汇专业知识和经验，但是面对中国严峻经济形势，他能够起到的作用受到质疑。

广告 继续浏览后续

今年60岁的潘功胜出任中国人行行长，接替退休的央行行长易纲。

法新社指出，按照惯例潘功胜在7月1日担任该行党委书记后，现在顺利出任世界第二大经济体的央行行长，也正逢中国面临经济放缓和青年人失业率严重问题之际。

潘功胜此前曾担任中国外汇管理局局长，自2016年中国就面临大量资本外逃，他一直担任该职务。

潘先生曾就读于英国剑桥大学和美国哈佛大学等著名大学，而且他在中国银行业和政治领域拥有丰富的经验。

亚洲协会智库中国问题专家、政治学家尼尔·托马斯（Neil Thomas）强调，“潘功胜是一名技术官僚，而不是中国国家主席习近平的嫡系”。

托马斯分指出道潘功胜的任命显示习近平比 2022 年 10 月共产党第 20 次代表大会之前更关心经济状况，当时的清零应对新冠措施严重影响了中国的经济生产。

潘功胜将拥有什么样的决策权，仍然“有待观察”。

自从中国从 2022 年底取消疫情封锁以来，经济复苏乏力，今年 4月至6月期间，由于消费低迷、房地产行业陷入危机以及通货紧缩的幽灵，中国这个亚洲巨人的经济增长率从第二季度仅比第一季度增长了0.8%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅