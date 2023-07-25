中国/经济
中国央行新行长潘功胜
潘功胜升任中国人行行长，分析认为他具有金融实战和外汇专业知识和经验，但是面对中国严峻经济形势，他能够起到的作用受到质疑。
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今年60岁的潘功胜出任中国人行行长，接替退休的央行行长易纲。
法新社指出，按照惯例潘功胜在7月1日担任该行党委书记后，现在顺利出任世界第二大经济体的央行行长，也正逢中国面临经济放缓和青年人失业率严重问题之际。
潘功胜此前曾担任中国外汇管理局局长，自2016年中国就面临大量资本外逃，他一直担任该职务。
潘先生曾就读于英国剑桥大学和美国哈佛大学等著名大学，而且他在中国银行业和政治领域拥有丰富的经验。
亚洲协会智库中国问题专家、政治学家尼尔·托马斯（Neil Thomas）强调，“潘功胜是一名技术官僚，而不是中国国家主席习近平的嫡系”。
托马斯分指出道潘功胜的任命显示习近平比 2022 年 10 月共产党第 20 次代表大会之前更关心经济状况，当时的清零应对新冠措施严重影响了中国的经济生产。
潘功胜将拥有什么样的决策权，仍然“有待观察”。
自从中国从 2022 年底取消疫情封锁以来，经济复苏乏力，今年 4月至6月期间，由于消费低迷、房地产行业陷入危机以及通货紧缩的幽灵，中国这个亚洲巨人的经济增长率从第二季度仅比第一季度增长了0.8%。
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