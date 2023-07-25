俄罗斯国防部长绍伊古抵达朝鲜 参加朝鲜战争停战70周年庆祝活动

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俄罗斯国防部长绍伊古周二(7月25日）抵达朝鲜，参加朝鲜战争停战70周年庆祝活动。朝鲜官媒近日对外宣布，中国、俄罗斯将派高级代表团访问平壤。有分析指，平壤旨在借所谓胜利日邀请中俄同台，强调"反美团结"。

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法新社消息，俄罗斯国防部在一份声明中称：“由俄罗斯国防部长绍伊古率领的俄罗斯军事代表团已抵达朝鲜”。 据消息人士透露，绍伊古在机场受到了朝鲜国防部长康善南的迎接。

俄罗斯国防部此前宣布，应朝鲜国防省邀请，绍伊古率领代表团25日至27日访问朝鲜，参加朝鲜战争停战70周年庆祝活动。

俄罗斯国防部指出，"绍伊古访朝有助加强两国军事关系，成为两国合作发展的重要阶段"。

朝鲜官媒近日对外宣布，中国、俄罗斯将派高级代表团访问平壤，这是朝鲜应对新冠疫情爆发祭出关闭边界措施以来，首度有外国代表团访问。

根据《彭博》报导，朝鲜官媒《朝中社》在24日表示，本月27日为朝鲜"解放战争胜利日"（朝鲜半岛停战协定签署日）70周年，中国人大副委员长李鸿忠将率中共高官访团代表中国国家主席习近平出席活动。随后中共中央对外联络部发言人证实此消息。

《朝中社》25日又透露，应朝鲜国防省邀请，俄罗斯国防部长绍伊古也将率领军事代表团访问平壤，祝贺胜利日。《朝中社》还称，"俄罗斯联邦军事代表团到访将成为升华和发展朝俄两国传统友谊、适应时代之需的重要契机"。

"自由时报"援引韩国大报《京乡新闻》周二指出，有分析认为，朝鲜意图在美国、日本、韩国对抗中国、俄罗斯、朝鲜的"新冷战"格局下，借所谓胜利日邀请中俄同台，强调3国团结。今年6月，朝鲜劳动党政治局在八届八中全会上就强调"反美团结"，宣称要进一步加强与"反抗美国强夺世界霸权战略"国家的关系。

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