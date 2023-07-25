台湾总统蔡英文确诊新冠症状轻微取消原订行程

台湾/政治

台湾总统府发言人林聿禅今天(25)表示，蔡英文总统在结束上午的行程后，中午稍觉身体不适，经新冠肺炎快筛后呈现阳性。目前症状轻微，由医疗团队妥善照顾中，经由医疗团队建议，蔡英文已取消了今天下午的公开行程。

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今年二、三月起，台湾的新冠疫情逐渐缓和，四、五月间，民间开始出现「报复性」旅游，各地景点人山人海，大小餐厅挤满了人。七月各级学校放暑假，全省旅游胜地更是热闹滚滚，举家出国旅行大有人在。

但在新冠疫情缓和下来的这段日子，台湾民众仍偶尔会听闻「朋友确诊」或「同事确诊」的零星消息，尽管人数不多，但在公共场合，维持戴口罩习惯的，仍大有人在。公交车捷运、医疗院所，依规定仍须戴口罩。因此，蔡英文确诊，让台湾众稍感意外。

总统府发言人林聿禅也转述说，蔡英文总统感谢大家的关心，她认为台湾疫情已趋稳定，防疫指引也有专业规划，她非常安心，也会依循医疗团队的建议稍事休息，但相关国政公务，仍透过执政团队密切掌握。

蔡英文并透过发言人强调，近年来可能影响台湾最大的台风杜苏芮即将到来，她已请行政院长陈建仁与行政团队，务必和地方政府密切合作，落实各项防台工作，并提醒人民，务必做好防台准备。

去年六月间，网络一度流传蔡英文总统确诊新冠肺炎的消息，相关图卡甚至提到，行政院长苏贞昌暂代总统府工作，那是网络上的假讯息，当时，疫情指挥中心曾公开澄清说明，提醒民众，相关信息应以官方公布为主。今天蔡英文确诊的消息就是来自台湾的总统府，由官方正式发布。稍早前，蔡英文也在个人脸书贴文，谢谢各界关心，强调她的症状轻微，没有大碍。

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