国际货币基金组织预计今年全球经济增长率3% 中国动能减弱

国际货币基金组织/中国/经济

国际货币基金组织 (IMF) 周二(7月25日）发布最新增长数据，全球经济显示出略有好转的迹象，今年全球经济增长3%，比4月时预测高 0.2个百分点，并将在2024年保持稳定。中国虽因疫情后重启经济有所增长，但第2季动能出现减弱。

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国际货币基金组织周二公布世界经济展望4月报告更新。报告指出，全球经济增长预计将从去年的3.5%，下降至今年的3.0%，不过较4月报告高出0.2个百分点。2024年经济增长则维持4月报告的3.0%不变。

法新社报道，国际货币基金组织首席经济学家古林查斯周二在新闻发布会上表示：“我们的预测仍略低于去年的全球增长3.5%，但上调了0.2个百分点至3%。经济放缓主要集中在发达经济体，而新兴市场增长保持稳定，为4%。但各国之间增长存在显著差异。”

报告指出，虽然全球经济增长预测略高于4月预测，但历史标准衡量评估仍然疲弱，各国央行对抗通货膨胀采取的升息政策持续拖累经济活动。预计今年全球通货膨胀可望下降至6.8%，明年有望持续下调至5.2%，不过核心通货膨胀下调速度可能更加缓慢。

报告指出，美国日前打破债务上限僵局，加上各国为遏止美国与瑞士银行业动荡采取强有力措施，皆降低金融部门出现动荡的紧迫风险，也有助于缓和经济前景的不利风险。然而全球增长风险仍偏向下行，如果出现更多冲击，通货膨胀可能维持高点，甚至上升。

国际基金组织对中国今、明两年的经济增长预估与4月相同，分别为5.2%与4.5%。但报告指出，中国经济重新开放后虽曾有过一波快速增长，但随后经济复苏动力有所减弱，部分原因是房地产业问题尚未解决。房地产业的持续疲弱正在拖累投资，国外需求依然不足，年轻族群失业率过高，表明劳动力市场疲弱。截至6月数据显示，中国今年第2季经济增长动力已经减弱。

古林查斯表示：“我们维持中国经济前景预估不变，因为我们相信中国能够成功实现其增长目标，但这需要当局在货币和财政政策方面的支持，特别是对消费者的支持。”

美国经济成长预计将从去年的2.1%，放慢至今年的1.8%，明年进一步放缓至1.0%。不过，由於今年第一季消费成长强劲，今年经济增长较4月预估的1.6%，上调0.2个百分点；欧元区今、明2年经济增长都比4月上调0.1个百分点，分别达到0.9%与1.5%；日本今年经济成长预估值上调0.1个百分点，至1.4%，明年则维持1.0%不变。

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