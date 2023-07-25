德国汽车霸主地位不再 比亚迪有望成为汽车之王

中德电动汽车竞争

据德国N-TV电视台报道，德国汽车集团在内燃机上领先，但在电力驱动上失败。多年来，德国大众、梅赛德斯和宝马一直在追赶中国的电动汽车制造商，但没有成功。德国汽车制造商在全球汽车市场上的领先地位已被粉碎。

2023 年 4 月 28 日，在英国范堡罗举行的 Fullly Charged Live 电动汽车贸易展上，媒体和公众在观看中国汽车制造商比亚迪生产的 Atto 3 电动 车SUV

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尽管中国电动汽车市场正在爆发式增长，但传统制造商大众、奔驰和宝马在电动汽车市场上却只是扮演小配角而已。如今的新兴时尚企业是比亚迪、蔚来、小鹏等。汽车世界的板块正在推移。雄心勃勃的比亚迪不再是一个未知的名字，即使在中国以外也是如此。去年，它已经是继特斯拉之后的第二大电动汽车制造商。今年2月，它将大众汽车推下中国汽车销量之王的宝座。宝马和奔驰不再跻身于中国最大供应商前十名。

对德国汽车制造商来说，这是一场噩梦。而真正糟糕的觉醒可能还没有来到。因为根据预测，如果比亚迪按计划进行海外扩张，该公司可能会成为全球最大汽车制造商。不仅是世界第二的大众，就连第一的日本汽车丰田，在中国的新来者面前也将不得不瑟瑟发抖。

德国汽车专家费迪南德杜登霍夫表示，下一个大众汽车将是比亚迪，还有新的丰田、日产、通用汽车和新的福特。他说，德国人最大的谬误是相信自己可以通过电动汽车无间隙地延续内燃机的成功故事。这一误判让沃尔夫斯堡、斯图加特和慕尼黑的集团领头羊失去了最重要的单一市场。

随着电动汽车的兴起，内燃机将被挤出市场。据国际能源署预测，今年全球电动汽车销量将再创新高，预计销量将达到1400万辆，比去年增长35%。届时，电动汽车在全球汽车市场的份额将接近1/5，最大的市场将是中国。

当来自中国的新来者开始大规模向西方出口其车辆时，大型汽车制造商面临着很大风险。德国汽车供应商做出了可怕的预测：到2027年，中国电动汽车可能会在欧盟和英国注册5-700万辆。德国《商报》援引一家大型供应商经理的话说：“我甚至预计会达到800万辆。” 这会对劳动力市场产生影响。800万辆中国电动汽车意味着欧洲制造商在欧洲大约有十家工厂成了多余的了。

行业专家对事态发展感到担忧。大众汽车董事会成员拉尔夫布兰德斯塔特将这一发展描述为“雪崩”，并谈到了对旧商业模式的“破坏”。

如何应对这一局势？德国当前的认识是逃往前线。为了摆脱噩梦，这里本地的汽车零部件供应商希望他们的零部件更多的在中国而不是在奥迪或梅赛德斯得到使用。德国汽车生产商也开始改变策略，不再依靠自己，而是依靠他们在中国的成功合作伙伴。比如，大众汽车子公司奥迪正在与中国合资伙伴上汽集团就联合“加速”开发电动汽车进行谈判。另外，还应该花更多的钱来追赶新潮。大众汽车正投资数十亿美元用于当地发展。梅赛德斯也希望增加之前计划的400亿欧元用于驱动器转型。今年一月到五月，这家斯图加特公司在中国仅售出6900辆电动汽车。德国的订单也在下降。

尽管批评者抱怨德国的举措来得太晚，但德国汽车制造商并没有投降的迹象。据说，现在只能减缓坠机和撞击的速度。坠机难免，有几个原因，一是特斯拉在中国发起的价格战。杜登霍夫警告说，“特斯拉的战争基金储备充足。”二是德国政府收缩补贴。从九月份开始，商业客户购买纯电动汽车将不再获得补贴。三是中国政府正在制定一揽子经济刺激措施，并通过价值数十亿美元的补贴来刺激电动汽车的需求。这让德国汽车制造商很难赶上。

但杜登霍夫并不认为，这场战斗毫无希望。从短期和中期来看，德国汽车制造商将面临困难，但从长期来看，他们有机会稳定下来。但传统德国汽车制造商的霸主地位将在新汽车世界中一去不复返。

汽车世界正在自我重组。宝马已经在中国而非美国拥有德国以外最大的开发基地，拥有约3200名工程师。德国汽车制造商的优势在于“通过高度智能化协作打造具有互联网功能的汽车。”大众、宝马、梅赛德斯的开发部门目前正在全力开发第二代电动车型。无论有没有中国合作伙伴，它们不允许再犯错误，而且必须成功。

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