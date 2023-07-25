普京预计10月访华 出席“一带一路”论坛

俄罗斯/中国/普京访华

俄罗斯总统普京计划今年10月访问中国。克里姆林宫外交政策顾问尤里·乌沙科夫周二(7月25日）表示，应去年三月访问莫斯科的习近平邀请，普京“打算”十月份举行的“一带一路”高峰论坛期间访问中国。

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法新社报道，乌沙科夫周二向媒体表示，"我们已经收到了邀请，普京计划10月访问中国"。这将是自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动军事进攻以来普京首次访华。在俄罗斯向基辅发动进攻前几周，普京曾前往北京参加中国组办的冬季奥运会开幕式。

自俄罗斯入侵乌克兰受到西方国家制裁、经济遭受打击以来，俄罗斯与中国密切的关系得到进一步加强。

而北京方面一直拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵

中国国家主席习近平今年三月访问莫斯科时宣称，中俄双边关系“进入一个新时代”，并与他的“亲爱的朋友”普京签署了一系列经济和其他协议。

法新社称，共同抱有对抗"美国霸权"共同愿望的中俄两国，最近在军事领域也"更加靠近"。

普京曾于2017年及2019年参加了中国前两届“一带一路”高峰论坛。

在被问及普京是否出席定于9月初在印度新德里举行的G20峰会时，乌查科夫表示，“不排除”俄罗斯总统出席会议。他说，“目前还不清楚。我们已经收到了邀请。”

另外，俄罗斯-非洲峰会本月27日至29日在俄罗斯圣彼得堡举行，乌沙科夫指普京将在28日的工作晚宴上，与非洲领导人讨论乌克兰问题。 普京也会与多国领导人举行双边会谈。

乌沙科夫又表示，普京将访问土耳其已在两国计划之中，但尚未商定具体日期。

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