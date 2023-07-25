最短命外交部长秦刚的这一个月

秦刚消失之谜

中国全国人大常委会7月25日星期二“审议人事任免案”引起广泛关注，深黯中国政情的观察人士表示，这一突然决定的会议极可能涉及国务委员、外长秦刚。果然，新华社当地时间傍晚报出消息：全国人大常委会解除了秦刚兼任的外交部长职务，任命“老上级”王毅为外交部长，但报道并未提及秦刚被免职的原因。

2023年3月12日，北京人民大会堂，新任中国外交部长秦刚在全国人大会议上宣誓。2023 年 7 月 25 日，中国解除了外交部长秦刚的职务，由他的前任王毅接任，此举引发了有关中国共产党精英的个人生活和政治竞争的传闻。

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巴黎时间14时翻开外交部网站部长专栏，秦刚已消失，“新部长”王毅尚来不及登陆，网站注明：“信息更新中”。

火箭速度

秦刚被视为中共火箭般升起的“政治新星”。

一些港媒喜欢拿秦刚与他的前任也是上司王毅相比，王毅2013年3月出任外交部长，2018年升任国务委员并兼任外交部长，前后五年多时间才晋升为“党和国家领导人”。

而秦刚2021年7月突然接替崔天凯担任驻美大使，次年十月中共二十大上成为中共中央委员，12月底接任升任政治局委员的王毅担任外交部长。

2023年3月，秦刚升任国务委员，从外长升至国务委员，只用了3个月时间，显示深得习近平信任。

事发经过

2023年6月25日，秦刚一如既往，仍很繁忙，一日内先后会晤了斯里兰卡外长萨布里，俄罗斯副外长鲁登科和越南官员。随后他消失了，一直到7月25日。

7月初，欧盟外交负责人博雷利预计访华，但中国外交部突然取消预订行程，秦刚连续几日未露面开始引起注意。

7月10至14日在雅加达召开东盟外长系列会议，作为外长的秦刚必须出席，但是秦刚已经半月没动静了，他怎么了？

7月11日，中国外交部出场澄清，外交部发言人汪文斌宣布，秦外长因“健康原因”不能出席东盟会议。前一天，7月10号，前外交部发言人赵立坚的夫人在社交网站发出“今天是个好日子”。不少人怀疑她在影射秦刚出事了。

秦刚升任外长之后不几日，1月9日便将赵立坚从外交部发言人、新闻司副司长的位置调任外交部边界与海洋事务司副司长，被指明升暗降。赵立坚是典型的战狼代表，秦刚此举据分析似乎试图改善外交部的对外形象。

7月14日，法新社记者再次就秦刚缺席追问汪文斌，后者低头沉默几十秒，最终没有给出明确答案，他翻看了几页文件后说：“我此前已经介绍过相关情况，下一个问题。”从视频看，汪文斌显得很尴尬。汪文斌的表现让观察人士预感秦刚凶多吉少。

7月17日，另一位外交部发言人毛宁被泰晤士报记者接二连三追问，甚至直接提出了网络盛传的秦刚与凤凰台女主持人傅晓田有染，并生了孩子之事，毛宁以不了解应付，当记者再问秦刚是否仍然担任外交部长，毛宁建议记者“查阅中国外交部的网站”，她的回答令人惊异。

7月18日，国际媒体纷纷质疑：“秦刚在哪里？”

7月19日，接任秦刚担任驻美大使的谢锋参加阿斯彭安全论坛回答主持人相关提问时轻松笑答：“让我们拭目以待”，可能他笑得太轻松了，网友怀疑他“幸灾乐祸”。

7月24日，中国外交部例行记者会照旧“无可奉告”，当天中共政治局开会研究经济形势，还“研究了其他事项”，随后官媒宣布，中国全国人大常委会25日“审议人事任免”，人大常委会突然打破惯例无预警紧急开会，引发普遍关注。

传闻与真相

既然官方、官媒不肯提供秦刚下落，社交网络有关秦刚的传闻如火如荼。

官方第一时间提出“健康原因”，但后来不肯确认，对媒体的询问避而不答。

社交媒体传说最烈的一个是外交部内斗，再一个就是秦刚有婚外情，二者互相关联。所谓内斗，据指秦刚火箭般上升，引起外交部内部嫉妒，甚至引起外交首领，中央对外办主任王毅不满。因此，在这种气氛下，内部有人检举秦刚在美国有婚外情。

相关联的就是情妇传闻，社交网络说得有名有姓，女方是凤凰电视知名主持人、曾经留英的傅晓田。传她与秦刚相好，并且生下一子。

华盛顿美中关系专家葛来仪对美国之音表示，秦刚被免职很可能因其私生子生在美国令事件变得复杂而让最高领导人习近平对其失去信心。“我们只能推测。但当然，社交媒体上有相当多的证据表明秦刚有婚外情并有一个私生子。我想也许习近平觉得这个孩子出生在美国可能表明对中国的未来缺乏信心，从而不可接受甚至感到被冒犯。”

香港『亚洲周刊』资深特派员纪硕鸣７月２１日对外称，秦刚和傅晓田2017年6月相识于意大利驻北京使馆的一次活动，秦刚当时以中共外交部助理部长的身份出席了这次活动。2018年，两人就好上了。

秦刚在哪里

国际媒体均在追问秦刚下落，但是没有答案。根据彭博社21日报道，英国外交大臣因为秦刚情况不明，推迟了对华访问。

任斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员的政治学家吴国光在为美国之音撰写的专栏中写道：“秦刚在哪里？我的答案是：秦刚在不自由的地方。”

吴国光解释：“这个不自由的地方，可以具体到留置官员的某个宾馆乃至秦城的某间牢房，但也可以泛指中共官场乃至整个中国。在中国，民众不自由，人们对此深有体会。但是，这也往往造成了一种错觉，很多人总以为，自己如果进入了体制，爬上了高位，掌握了权力，那就有了自由。正是针对这一点，我要说的是：在这个不自由的地方，你有钱、有权、有地位，都仍然不自由。秦刚在今年6月25日之前固然比之后有所谓自由，但那种"自由"不过是生理意义上的自由，不是政治学意义上的自由。后者是在法律意义上和法律范围内可以决定自己行为的权利——这样的自由，你们中共官员有吗？”

媒体人高新为自由亚洲撰写的专栏中则称：“要么下基层，要么进秦城，秦刚复出已无半点可能”。

免职

7月25日，在消失整整一月之后，官媒新华社报道，中国全国人大决定免去秦刚的外交部长。秦刚由此成为中国任期最短的外长。

但是，秦刚事件尚未落幕，秦刚为什么被免职？官方没有交代任何理由，而且，人大常委会的决定暗示秦刚仍然保留国务委员职位。

秦刚的命运如何，可用他曾经的下级、驻美大使谢锋的一句话：“让我们拭目以待。”

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