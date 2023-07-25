秦刚无理由免职 留下疑点重重

秦刚消失之谜

海外诸多观察人士的分析没错，7月25日，中国全国人大常委会决定免去消失满月的秦刚的外长职务。但是为什么拿掉了他的职务，却不宣布“罪名”？

2023年1月15日，埃及开罗，中国外交部长秦刚与与埃及外长萨迈赫-舒克利（Sameh Shoukry）会谈。2023 年 7 月 25 日，中国解除了外交部长秦刚的职务，由他的前任王毅接任，此举引发了有关中国共产党精英的个人生活和政治竞争的传闻。

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全国人大常委会免去秦刚外长的这一决定就这样留下了许多疑点。最重要的疑问是为什么免除秦刚的职务？官方没有交代任何理由，法国资深中国问题观察家、媒体人哈斯基分析，中国外交部长毫无理由地被解除职务并被其前任替代。

另外的疑问是，假如秦刚有严重问题，为什么没有经过中纪委通报，而由人大常委会以任免形式处置？第三个疑点，人大常委会在免去秦刚外长职务的同时免去了年龄早已到期的易纲的行长职务，感觉纯粹是让后者“陪绑”，以冲淡秦刚免职一事引发的冲击。

比照对前国务委员、国务院秘书长杨晶职务的处理，人大常委会对杨晶使用的是“撤销”，对秦刚使用的则是“免去”，当局对秦刚是“从轻发落”了吗？

而且，人大常委会免去了秦刚的外长职务，却没有免去秦刚的国务委员一职，这是一个更高级的相当于“党和国家领导人”的职务，按照中共的定义是“副国级”，为什么？

疑问重重，有分析人士认为，如果中共当局不在未来从速交代秦刚免职的理由，对中共，尤其对中共领导人习近平的形象愈来愈不利。

秦刚现在仍然是中共中央委员，当然，取消中央委员，至少应通过中央全会，或中央政治局会议才能做到，习近平目前似乎不想走得更远？或者秦刚的问题还没有做出最后结论？

还有一种看法比较少数，认为秦刚突发重病无法工作的可能性不能完全排除。美国智库“亚洲社会政策研究所”中国政治专家牛犇分析，由秦的上级，前外长王毅而不是提拔一位副部长取代，表明这是一项临时决策，“或许是他从大病康复期间的临时安排，我们无从得知”。

不过，如果秦刚生病，为什么要遮遮掩掩？华尔街时报分析，健康问题经常被用作高级官员缺席的理由，原重庆市公安局长王立军本来逃往成都美国领事馆寻求庇护未遂，却被官方宣布为接受“休假式治疗”。

第三种看法重提之前社交网络广泛传播的有关秦刚触雷的理由，包括秦刚火箭般飞黄腾达引发外交部内斗，美国耶鲁大学法学院中国问题专家莫里茨-鲁道夫告诉法新社："秦刚的迅速崛起可能引起了中国外交部其他高级官员的不满”。

于是有了内部人揭发秦刚“婚外情”之说，这样一来，所谓“内斗”又和第二个传言紧密相关，即秦刚与拥有美籍的凤凰卫视女主持有染，并生下孩子。虽然“婚外情”并不成为中共高官倒台的理由，习氏政权一切都取决于高官是否对其忠诚，但是在如今中美关系紧张，习近平摆出一副与美国决斗架势的背景下，这件事有可能被上升到政治高度，即，对党国的忠诚也就是对领袖的个人忠诚问题；

接下来就要看北京当局是要冷处理这件全世界沸沸扬扬的丑闻，使其逐渐无声无息，还是把事件升级到“党纪国法”的地步？秦刚被视为中共总书记习近平亲自提拔的“国王人马”，所谓最年轻的外交部长，结果沦为最短命的外交部长，这对习近平的知人善任提出严重的质疑，对其形象的损害自不必说。如果对秦刚展开调查，意味着形象受到损害的习近平决定“刮骨疗疮”，来挽回一点领袖的“英明”？

不过，一些分析人士认为不要过早下结论，牛犇认为“秦刚仍然是国务委员，因此不能断定他遭到整肃”。但是，鲁道夫认为，秦刚突然离开离职表明，“中国共产党的运作并不像人们想象的那样稳定和有序。”

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