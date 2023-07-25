通缉者迄今13名家属被警方查问 惟建制议员兼割席媳妇敢公布内容

香港/国安法

在英美批评香港警方带走八名以《港区国安法》通缉的海外港人之家属协助调查后，警方国家安全处人员继续相关行动，最新被带走的，是「香港议会」发起人之一的袁弓夷的两名在港子女及儿媳容海恩。网民对有中资家族背景的建制派立法会议员容海恩亦被带署调查反应各异，甚至有人指是「做戏」，以赢取警方「一视同仁」的口碑；但评论员吴志森则认为，事件不值得高兴，因这确定警方会「骚扰」被通缉者家人，馀下通缉者的在港家人将难以幸免。

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计算袁弓夷三名家人在内，警方共带走四名悬红通缉者的13名在港家人协助调查，当中，只有容海恩公开披露被查问情况及内容，其他人均只字不提，连有否被带署调查也不会承认，包括容的丈夫袁弥昌，他离开警署时亦拒绝接受访问。因为根据《国安法》第 63条，配合办案的任何人或组织均须对案件有关情况予以保密，而容海恩则不单表明支持警方执法，还称赞警方执法公正，若有袁弓夷行踪，定会举报以尽公民责任。

除家人外，警方亦带走通缉者的关连人士助查，例如由罗冠聪任创会主席 丶现已解散的香港众志的成员及他们营运的网上平台部分人士，计算所有人在内，在不足一个月的时间，已有21名与「通缉 8人」相关的在港人士被带署协助调查或被捕。

继罗冠聪丶蒙兆达丶郭荣铿之后，因在海外筹组「香港议会」而被警方通缉的袁弓夷，其家人昨(24日)天亦被警方带署查问。据不同传媒引述消息指，他们分别是袁的长女袁弥和儿子袁弥昌，以调查他们是否仍与袁弓夷有任何形式的联络或金钱往来；至于其儿媳容海恩，则在当天下午于立法会主动披露自己和丈夫袁弥昌是受查者。三人均未有被捕。

袁弥昌曾认与父在美短暂交流

去年夏天已登报与袁弓夷断绝翁媳关系的容海恩披露，昨早7时许，十多名警员带同手令到其寓所搜查，包括寓所内的文件。她之后被带到警署协助追调查近三小时，其间，警方主要查问她与袁弓夷所涉罪行的相关内容及详情，亦曾询问她「一些内情」以及袁弓夷的住址电话等，她有尽量解答警方查问，不知道的亦坦认不知，「相信自己是清白」。

她希望，警方尽快缉拿该八人，声言若知道袁弓夷的行踪，必定会向警方举报。至于为何已与袁弓夷脱离关系而仍然需要助查，她表示，相信警方有其考虑，例如与袁弥昌同住等因素。她又说，事件暂时未影响她与袁弥昌的关系。

至于身兼学者和评论员的袁弥昌，在带署协助调查约八小时后离开湾仔警署总部，他对传媒提问均是耍手拧头不回应。

在警方把「通缉8人」的在港家人带署助查后，网民和记者均不时向警方查问，为何不查问袁的在港家人，质疑是否存在选择性执法，及至袁弥昌本月19日向传媒承认，透露早前赴美外游时曾与父亲「短暂交流」，但强调未有谈论政治，只是闲话家常。经传媒继续查问后，警方终在袁弥昌承认有与父亲闲聊后采取行动，将袁家三人带署助查。

袁弓夷昨晚在网上直播时表示，为出席别人婚礼，其长女昨早从洛杉矶返港，入境时已被查问，返回住处后约8时被带走，下午3时许获准离开警署。至于次子及其妻子，他估计，二人早已有准备。他认为，警方行动是威胁他停止筹组「香港议会」，但重申不会退缩。

警方回覆传媒查询时确认，昨天在港岛区带走一男两女调查，指他们涉嫌协助在逃人士继续从事危害国家安全行为。警方重申，相关行动仍在进行中，不排除会有其他执法行动，包括拘捕。

香港警方本月3日公布，通缉八名身处海外的香港民主派人士，理由是他们涉嫌触犯《国安法》中的「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」丶「煽动分裂国家罪」等罪行，除前述四名有在港家人被查问的通缉人士外，馀下名列通缉名单的四人分别是前立法会议员许智峯丶法律学者任建峰丶美国的香港民主委员会行政总监郭凤仪，及「揽炒巴」刘祖廸。

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