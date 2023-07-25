FT：秦刚和谢峰互不待见

中国/秦刚/谢峰

在中国今天宣布秦刚免职之前，金融时报刊文透露秦刚和他的继任者谢峰“互不待见”，并介绍了秦刚的情报系统渊源。

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英国金融时报今天7月25日刊出题为“习近平的最爱秦刚的失踪让中国外交更加扑朔迷离”的报道称，秦刚在残酷的中国精英政治世界中迅速崛起，在3月份超越更有经验的候选人成为习近平的外交部长，随后突然消失，几乎没有任何解释。

金融时报透露，美国官员经常直接与中国政府负责美国事务的高官谢锋打交道。熟悉内情的人士说，秦刚和今年接替他出任驻华盛顿大使的谢峰“互相不待见”。据几位熟悉内情的人士说，尽管秦刚与习近平关系密切，但他在北京的上司们在与美国打交道时经常绕过他。

金融时报这个说法似乎被一段广为流传的视频所印证：7月19日在阿斯彭安全论坛，当主持人问谢峰“中国外长秦刚在哪儿”时，谢锋回答“拭目以待”后展示了一个灿烂的笑容。

金融时报还说，习近平开始注意秦刚是在2014年至2017年间，当时秦刚担任外交部礼宾司司长。后来，尽管秦刚在华盛顿遇到了麻烦，但他还是被提拔为外交部长，一直到最近几周，他还一直被分析人士视为习近平在国际问题上最值得信赖的顾问之一。

金融时报介绍说，秦刚毕业于北京国际关系学院，该校是培养情报官员和外交官的地方。据多名中国官员和外国的外交官称，这所学校隶属于中国强大的间谍机构国家安全部。

据认识他的记者说，秦刚被派往国外（包括在伦敦工作约十年）之前，曾在美联社（United Press International）（驻华分支）担任过新闻助理。与当时的大多数新闻助理一样，他是由中国外交人员服务局指派去工作的，该服务局则接受外交部的指示。秦刚参加每周一次的会议，在会上，新闻助理们交流有关他们雇主的信息，并接受有关如何影响其工作的指示。

据官方新华社7月25日的报道，一个月未公开露面的中国外交部长秦刚已被解除职务。57岁的秦刚被免职后，其职务由前任外长王毅接替。

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