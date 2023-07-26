习近平回信香港中学促爱国 论者料爱国教育在港将加强 家长可能「用脚投票」

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中国人大常委会审议了包含加强港澳台人民认同的爱国主义教育法草案不足一个月，国家主席习近平回信香港的培侨中学学生，指港人素来爱国爱港，寄语学生「厚植家国情怀，锤炼过硬本领」，以建设香港和实现民族复兴。评论员刘锐绍认为，这是北京感觉到凝聚力不足而作出的例行公事，但因为香港的教育机器已受掌控，相信其洗脑作用会在一定程度上收效；传媒人李锦洪则忧虑，会有更多家长「用脚投票」，移民外国以便子女在心仪制度中接受教育。

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习近平2018年亦曾回信香港警队开设的「少年警讯」成员，但规格不及回信传统左派的培侨中学。前者是让写信的「少年警讯」26名成员到中央驻香港联络办公室大楼接受时任主任王志民转交的回信，后者是由现任中联办主任郑雁雄昨(25日)天亲到学校朗读覆函，并由香港署理特首丶政务司长陈国基和中联办副主任卢新宁陪同出席。

内容方面，习近平本月24日的覆函更加直接鼓吹爱国主义教育。他在主体开后便表明，「爱国主义是中华民族精神的核心」，港人素来爱国爱港，而这是「一国两制」行稳致远的重要基础。他希望学生知行合一，了解国际局势和中国国情，「 厚植家国情怀，锤炼过硬本领，早日成长为可堪大任的栋梁之才，为建设美好香港丶实现民族复兴积极贡献力量。」

习近平覆函是因应培侨高一年级学生上月下旬来信谈及参与在韩志愿军烈士遗骸归国安葬仪式和跟「天宫」航天员互动的体会而作出，对学生因参加上述活动而深刻体会作为中国人的自豪和香港年轻一代的担当，习近平感到很欣慰。

正在东盟三国访问的李家超其后亦作出回应，指香港政府必定会推动和加强爱国主义和国民教育，培养青年成为爱国爱港和具正向思维的新一代。亲北京的《大公报》和《文汇报》今天均以头版加内版报道事件，并配以社评砥砺学生爱国；而亲建制的《星岛日报》和《明报》亦有报道，《星岛》同时配上题为《习近平紧盯香港爱国教育 寄语学子报效国家》的社论。

时事评论员刘锐绍向本台指出，领导人回信在中国是一种有需要时的选择，可视作适当时候的例行公事，而习在回信中强调爱国主义教育，反映他感觉到凝聚力不足，而他早前对少年警讯的覆函和已故总书记赵紫阳回信大学生，均没有直接谈及爱国。

他续称，香港的教育机器，由人事到内容现时已完全受到控制，可以预见，今后的思想教育会更加牢固，内容会偏向官方丶宣传口径，他形容为「牢脑教育」，相信长远而言，官方一定可以取得效果。

他估计，家长会对这种教育方式有担忧或抗拒，走不了的，只能逆来顺受；另一做法是以家庭教育作平衡，这可在一定程度上降低其副作用，但家长会做得十分辛苦。

资深传媒人李锦洪今早在他主持的网上新闻节目中指出，港府一定会加强相关爱国教育，尤其是教育局，这是无可厚非的，但若过于强调爱国主义，甚至变成行政指令，这必然会令部分家长反感，但家长又「无得拣」，能够选择的，便是找一些更加适合子女发展和受教育的地方，选择「用脚投票」。

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