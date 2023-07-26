亲信秦刚倒了 习政权不详的信号

秦刚消失之谜

秦刚晋升神速， 被称为“火箭干部”，升得快，没想到坠落得更快，在任仅七月，为中共建政以来最短命的外交部长。

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中国外交部网站已把秦刚的足迹清洗得差不多一干二净，甚至在“历任外交部长”一栏，也没有了秦刚，好像这个人不曾存在。

一些分析还在猜测，秦刚被免掉了部长，但保留了更高一级的国务委员，或许他还没有完全坠落？美国芝加哥大学教授扬大利对美国广播公司表示，“秦刚的资历相对简单，保留国务委员的位置说明不是特别重大的政治斗争……”。

不过，如果中国的宪法还作数，只有全国人民代表大会才能罢免国务委员，也就是说如需罢免，也要等到明年三月开全国人大？如此，秦刚的国务委员一职或许只是在虚假地延长？

秦刚在担任礼宾司长时陪同习近平出入，得其信任，得其亲自提拔，故而短短时间，从驻美大使晋升外长，从外长晋升国务委员，后面这一步，老外长王毅用了足足五年时间，秦刚只用了三个月。

秦刚是习近平不顾中共党规，在二十大强行开启第三任总书记任期后，亲自纳入中央委员会，亲自选拔的高级干部之一，秦刚在习近平的眼皮底下坠落，在分析人士看来，严重损伤了习的权威，至少识人不明。

英国广播公司援引亚洲协会政策研究所拉塞尔分析，秦的陨落和升迁同样出人意料，猝不及防。“由于这两个举动都出自中国领导人，这一事件将被视为高层令人尴尬的用人失察。”

但在另外一些中国问题专家看来，这件事的影响将不止于此，习在党内确立或者强加的“伟光正”形象将不翼而飞，由此引发内部对习决策能力的严重质疑。而时事评论人士张杰认为，秦刚事件暴露了习近平的致命弱点，缺乏判断力，这个问题自他上任以来就一直存在，并越演越烈。如国进民退、东升西降、秦刚任免等。他质疑：领导人缺乏判断力，现在的中国就如同一辆没有刹的汽车行驶在高速公路上，结局会是什么呢？

媒体人伊恩.约翰逊在“秦刚去职让习近平的领导力成为焦点”一文中也指出：秦刚的离奇离职是中国领导人习近平的又一次公开挫折，这表明他的高层管理遇到了严重困难。这一系列挫折让人质疑这位独揽大权的领导人的判断力。作者列举了习的一系列“误判”：普京下令侵乌前公开支持普京；固执地坚持清零政策又突然反悔，导致至少百万人死亡，造成经济衰退；而他对秦的提拔也绕过了许多规范，是又一次错误的人事判断。

秦刚坠落过程相对温和，有分析指这可能是考虑到他是习近平亲信的因素，不能让习近平过分难堪。但是，习为什么不能保秦刚以减轻对自己领导力的质疑一直是个疑问。这或许也是当局至今无法公开交代秦刚被解除外长职务的原因之一。

费加罗报把秦刚消失与曾担任里昂国际刑警中心主任的孟宏伟突然消失对比，但有分析指出，这是两个不同时期发生的两个不同事件，首先，孟宏伟突然消失发生在习氏政权最具挑衅性的时期，习在那一阶段，以反贪横扫党内对手，以及前任余孽，可谓所向无敌。如今，习在排斥了红二代、团派及各路大佬势力之后，所有的大权集于一人之手，定于一尊，独断独裁，极有利也极有弊，他可以独揽功劳，但由于他的误判而发生的后果也很难全部怪给别人。其二，孟宏伟被视为前主管政法的常委周永康的余党，是习的对头；而秦刚则是习近平的亲信。

秦刚坠落，是否意味着强人政权在最鼎盛期开始疲弱，走向黄昏？中国问题专家邓聿文对美国之音表示，秦刚事件对习近平“绝对是坏事一桩”，一则让国际社会更不信任这个高度不透明的政权，二则秦刚的迅速消失，让人们自然认为，“习的新一届权力班子内部又开始生起权力斗争，习对政局的掌控很可能不稳。”习最怕的就是有人“出于某种政治动机散布政治谣言并在党内外传播，被他的高级干部们理解成他权力动摇的佐证。”

这位分析人士认为，秦刚事件只是开始，“习政权的多米诺骨牌效应或已形成，秦刚的倒下是第一张牌……”

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