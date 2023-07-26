北京拒绝就秦刚被免职发表评论 发言人推挡功夫了得

中国/秦刚

失踪一个月的秦刚昨天7月25日被中国人大常委会免去外长职务，王毅被重新任命为外长。秦刚依然下落不明，他的名字已从外交部网站消失，但在其他政府网站还有。面对外媒的追问，北京发言人拒绝就秦刚被免职发表评论...

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法新社发自北京的报道说，周三，中国拒绝就前一天，中国前外长秦刚被解职一事发表评论，秦刚的名字已从外交部网站上被删除。

秦刚一个月来没有公开露面，周二，在他任职200多天后，被中国全国人大宣布正式免职。

之前，关于这位 57 岁的前驻美大使（2021-2022年）和外长的命运的传言已持续数周，据说他与习近平主席关系密切。

今天周三下午，多个国际媒体记者追问秦刚的命运。从BBC的视频可见，中国外交部发言人毛宁被追问的情况：

路透社问，为什么秦刚被免去了中国外交部长一职？她答，新华社已发布了相关信息，你们可以参考；

法新社问，外交部网站为什么删除了所有和秦刚有关的信息？ 她答，外交部网站按规定进行更新；

纽约时报问，秦刚仍是国务委员吗？如果是，他作为国务委员的职责和角色是什么？她答，第14届全国人大第四次会议有关决定和中华人民共和国主席令表述的很清楚；

朝日新闻问，全国人大免去秦刚外长职务的理由是什么？她答，我没有可以提供的信息；

一位没有报媒体名称的记者重复问，秦刚目前人在哪里？她答，我们没有可以提供的信息；

再有一名记者问，你作为发言人，如何评价秦刚担任外长7个月的工作？她答，我可能不是回答这个问题的合适人选。...

法新社的电稿说，截至周三上午，秦刚原主管部委网站上所有提及秦刚的内容均已删除。搜索秦刚的名字没有任何结果，提到他的外交活动的文章链接也显示页面"不存在或已被删除"。

然而，秦刚并没有从互联网的其他地方消失，他的名字和照片仍然可以在社交网络、新闻报道和其他官方网站（如中央政府网站）上找到。

7 月初，中国外交部曾以"健康原因"为秦刚的缺席辩解，但随后便拒绝就其情况提供进一步信息。

在秦刚缺席期间，社交网络传音四起，其中包括他与一名香港电视节目主持人有染，让他丢掉了工作。

美国约翰-霍普金斯大学的中国问题专家洪浩峰（Ho-fung Hung）告诉法新社："体制外的人根本不知道发生了什么，这个事件表明，中国政治正在变得越来越不可预测和不稳定，尽管它表面上很平静。

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