华换外长：白宫指不改与中方深化沟通 有论者指习近平权力和路线未受影响

中国/政治

中国突然撤换外交部长秦刚，破格地由已转任中央外事工作委员会办公室主任的王毅「回锅」再当外长，美国白宫发言人表示，事件不会改变任何事情，包括美方致力深化与中国的沟通，防止出现误解或误判这一点。时事评论员刘锐绍亦认为，事件无损提升秦刚的中国国家主席习近平的权力，更不会令他尴尬，遑论会影响他的政策，故此王毅再任外长不会影响中国的外交政策。

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白宫发言人珍皮埃尔 (Karine Jean-Pierre)当地时间周二(25日)回应中国外长变动会如何影响美中关系时表示，有关安排是中国的内部事务，不会改变任何事情。她又说，事件亦不会影响拜登总统与中国主席习近平未来的见面或通话，强调拜登已表明会很快与习近平通话，但目前未有相关公布。

同日较早前，美国国务院副发言人帕特尔（Vedant Patel）亦表明，谁当中国外长是中国的决定，而国务卿布林肯（Antony Blinken）已多次与王毅见面，美方将继续与王毅及其他中国官员接触，相信维持沟通渠道至关重要。

美联社亦引述一名匿名美国官员表示，不相信秦刚被免职会对中美关系产生重大影响。另外，在奥巴马政府任内出任专责东亚事务的助理国务卿罗素认为，秦刚失势与他破格晋升同样令人意外及突然，两者都归因于中国领导人，今次事件将被视为高层判断失误。

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不过，出身传统亲京报章的时事评论员刘锐绍向本台表示，事件不会动摇习近平的集权，因为事件虽然传言与外交部内的人事倾轧有关，但未见有反习力量浮现；他亦不认为习近平会因为拣选之人下马而像外传般感到尴尬，因为在一个「皇帝」心里，他既已大权在握，所作决定亦属英明神武。刘又说，习近平的人事任免其中一个规则，是把官员调往该人不熟悉的部门或系统，令该官员更忠诚地执行其政策。

刘锐绍强调，现时中国任何政策，包括外交政策，都是由习近平决定，某一部门出事亦不会影响其政策，即使有评论估计王毅回朝会易响中国会更侧重中俄关系或日韩等东亚关系，也跳不出习近平政策的大框框。他相信，王毅虽然可能在一些政策执行上有微调能力，但不可能与习讨价还价；由此再猜度王毅再任外交部长会否是一个过渡安排，意义不大。

另外，英国路透社引述美国华盛顿史汀生中心（Stimson Center）中国项目主任孙韵指出，由王毅再出任外长做法理性，反映中方希望传达一种稳定及可信的感觉，中方需要选择一个资深丶权威及无可挑剔的人当外长。美国乔治城大学中国研究专家伟德宁（Dennis Wilder）亦有同感，指王毅的重新任命是一个最安全的选择，可确保中国外交政策的连续性。

57岁的秦刚是中国史上任期最短的外交部长，在位七个月便被人大常委会提前一个月举行会议来免除其外长职务，但常委会未有提及他的国务委员身分。记者出身的中国事务评论员王剑在网上节目中表示，预计北京下一步会公布秦刚所犯何罪和如何处置他，现时未除掉他的国务委员身分，应是习近平未有决定。

至于现年69岁的王毅在卸任两届外长后又再重新走马上任，是中国历史上前所未见的外交人事安排，亦是继钱其琛之后，再次有政治局委员兼任外长。

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