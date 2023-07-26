秦刚消失之谜

《南德意志报》：中国的政治生活变幻无常

中国外长秦刚被免职引发德语媒体广泛议论和猜测。《南德意志报》认为，秦刚被免职显示，中国的政治生活不可捉摸，而且随时变幻无常。有人怀疑，中国领导层正在对秦刚进行秘密纪律处分。

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2023 年 3 月 7 日，北京，中国外交部长秦刚在中国全国人民代表大会（人大）年会期间举行的记者招待会上回答有关台湾的问题时宣读了中国宪法。秦刚目前已被官方解除了外长职务。
2023 年 3 月 7 日，北京，中国外交部长秦刚在中国全国人民代表大会（人大）年会期间举行的记者招待会上回答有关台湾的问题时宣读了中国宪法。秦刚目前已被官方解除了外长职务。 AP - Mark Schiefelbein
作者： 安德烈
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目前还不能完全排除失踪的秦刚已经病倒的可能性。但如果是这样，那就更是雪上加霜了。毕竟，这意味着，即使在正常时期，北京也无法进行有序的换班。但如果是在进行纪律审查，秦刚可能面临更严峻的局面。在这种党内清洗中，干部有时会消失数月或数年，直到因涉嫌腐败或其他罪名而被送上法庭。在这么长的时间里，嫌疑人会在秘密地点接受审讯，并在无法接触律师或家人的情况下被迫认罪。王毅再任外长可能会试图给人一种连贯性的印象：在担任外长十年后，他建立了广泛的可以利用的关系网，而作为中国共产党的外交政策代表，他也在继续培养这一关系网。与美国的关系可能仍然是一个优先事项。在沉寂数月之后，最近几周，尤其是在秦刚的帮助下，两个大国之间的直接会谈得以重新启动。

德国苏尔出版的《自由之言（FREIE WORT）》问道：什么样的国家，连外长都可以在突然被解职之前从公众面前消失得无影无踪？秦刚究竟遭遇了什么，世人可能永远不会知道。但可以肯定的是，可靠性和透明度并不完全是中国可以用来为自己做广告的美德。

巴伐利亚媒体集团惊叹：“就这么消失了”。该媒体表示，中国政府以快速对付对手而闻名。共产党的反对者往往来自自己的队伍内部。然而，外交部长的更换是史无前例的。这位外交官缺席一个多月后，在没有任何解释的情况下被免职。但为什么习近平主席要解雇他最忠实的追随者呢？谣言四起。目前尚不清楚秦刚的遭遇是否会被知晓。不管怎样，换人的计划应该没有花费很长时间。

瑞士广播电台认为：秦刚被免职显示了中国权力高层的动荡不稳。秦刚被视为是习近平的亲信。他被免职因此引发了更多疑团。而王毅复任外长并在秦刚缺席期间已代理其职务。一些中国问题专家认为，这显示了秦刚失踪引发的骚乱之后中国领导层恢复稳定的愿

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