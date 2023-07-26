《南德意志报》：中国的政治生活变幻无常

秦刚消失之谜

中国外长秦刚被免职引发德语媒体广泛议论和猜测。《南德意志报》认为，秦刚被免职显示，中国的政治生活不可捉摸，而且随时变幻无常。有人怀疑，中国领导层正在对秦刚进行秘密纪律处分。

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目前还不能完全排除失踪的秦刚已经病倒的可能性。但如果是这样，那就更是雪上加霜了。毕竟，这意味着，即使在正常时期，北京也无法进行有序的换班。但如果是在进行纪律审查，秦刚可能面临更严峻的局面。在这种党内清洗中，干部有时会消失数月或数年，直到因涉嫌腐败或其他罪名而被送上法庭。在这么长的时间里，嫌疑人会在秘密地点接受审讯，并在无法接触律师或家人的情况下被迫认罪。王毅再任外长可能会试图给人一种连贯性的印象：在担任外长十年后，他建立了广泛的可以利用的关系网，而作为中国共产党的外交政策代表，他也在继续培养这一关系网。与美国的关系可能仍然是一个优先事项。在沉寂数月之后，最近几周，尤其是在秦刚的帮助下，两个大国之间的直接会谈得以重新启动。

德国苏尔出版的《自由之言（FREIE WORT）》问道：什么样的国家，连外长都可以在突然被解职之前从公众面前消失得无影无踪？秦刚究竟遭遇了什么，世人可能永远不会知道。但可以肯定的是，可靠性和透明度并不完全是中国可以用来为自己做广告的美德。

巴伐利亚媒体集团惊叹：“就这么消失了”。该媒体表示，中国政府以快速对付对手而闻名。共产党的反对者往往来自自己的队伍内部。然而，外交部长的更换是史无前例的。这位外交官缺席一个多月后，在没有任何解释的情况下被免职。但为什么习近平主席要解雇他最忠实的追随者呢？谣言四起。目前尚不清楚秦刚的遭遇是否会被知晓。不管怎样，换人的计划应该没有花费很长时间。

瑞士广播电台认为：秦刚被免职显示了中国权力高层的动荡不稳。秦刚被视为是习近平的亲信。他被免职因此引发了更多疑团。而王毅复任外长并在秦刚缺席期间已代理其职务。一些中国问题专家认为，这显示了秦刚失踪引发的骚乱之后中国领导层恢复稳定的愿望。

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