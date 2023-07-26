外交部网站擦去秦刚 历任外长没有秦外长

秦刚消失之谜

清洗才刚刚开始，秦刚“软着陆”应该是假象，从中国外交部网站擦去秦刚任职七月的所有痕迹似乎可窥一斑，甚至在外交部网站“历任外交部长”一栏，也没有了秦刚的大名。

2023年2月21日，中国外交部长秦刚在出席全球安全倡议兰亭论坛时向代表团致意。 中国已解除秦刚的外长职务，由其前任王毅接任。

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周二中国全国人大常委会使用“免去”秦刚外长的措辞而不是“撤销”，加之没动秦刚国务委员职务，在加上对秦刚免职没有交代任何原因，让外界的反应莫衷一是，有人以为这或许意味着对秦刚“宽大处理”。

免职次日，7月26日星期三，中国外交部仍对解除秦刚外长一职没有给出任何解释，但是，秦刚的名字已经在外交部官网全面消失。也就是说，这位2022年年底任职外交部长的秦刚，莫名失踪一个月，7月25日被全国人大常委会解除职务后，外交部正在消除他的所有踪迹。

最奇怪的是外交部官网“历任外交部长”一栏，从周恩来直至王毅，大名俱在，就是少了一个秦刚，好像秦刚担任了7个月的假外长。

这一手法在文革时盛行，1968年，为了突出毛泽东继承人林彪地位，把毛泽东与朱德1928年“井冈山会师”改写成“毛林会师”，报上还刊出一幅新出炉的大型油画『井冈会师』，画面上，毛挥手指方向，林彪紧跟。

还有一张著名的照片，毛泽东、刘少奇、朱德到机场送周恩来赴苏联参加十月革命47周年庆祝活动，刘少奇被打倒后，在照片中被抹去。

不过，现在到底是英特网时代，外交部网站秦刚被消失，社交网络上的相关文章，以及其他政府网站尚可寻到秦刚的活动踪迹和照片，看来“擦不胜擦”，党无法让这个名字彻底消失。

一些分析认为外交部清除秦刚痕迹是秦刚完蛋的信号。法新社援引分析指出，“外交部擦去所有有关秦刚的内容，似乎表明他已经落马”。

汉学家毕晓普在他的通讯『中国主义』（Sinocism）中写道：“如果是一位刚刚病倒的受人尊敬的同志，我认为他们不会这样做”。

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