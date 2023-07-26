日本官房长官：将与包括王毅新外长在内的中方紧密沟通

日中/政治

日本内阁官房长官松野博一在26日的记者会上，在被问及中国解除秦刚外交部长一职，由王毅兼任外长的想法时表示：“日本政府无法回答中国的人事问题”。但是他表示：将继续谋求与包括王毅在内的中方所有层级密切沟通。

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他说：“在与中国的关系上，我们将坚持我们应该坚持的，强烈要求中国采取负责任的行动，针对诸多悬案进行切实的反复对话，并在共通的课题上合作，在双方的共同努力之下，构筑日中建设性的、稳定的关系，这是十分重要的。”

此外，他重申，围绕日本政府在今年夏天将福岛第一核电站的处理水排海的计划，将继续强烈要求中国方面基于科学依据进行讨论。

而日本外相林芳正7月25日在记者会上表示：14日在印度尼西亚与中共中央政治局委员、中国外交最高负责人王毅会谈之际，与王毅“在重新启动包括首相、外相层级在内的日中韩交流程序达成了共识。”他还表示：为了尽快实现三国首脑会谈， “我们希望在三个国家的工作层面上进行充分的研究”。

日中韩首脑峰会从2008年开始基本每年在三个国家轮流举行，但于2019年12月在中国召开后再没有举行，除了新型冠状病毒感染的蔓延之外，日韩关系因战时日本强征朝鲜半岛劳工诉讼在韩国的判决等问题迅速降温，使三国峰会暂时中断。

而目前三国峰会的轮值主席国韩国力争年内举行首脑峰会，日中也对此表示支持。林芳正在印尼首都雅加达除与王毅会谈之外，13日还与韩国外长朴振举行了会谈，表示支持韩国在重启日中韩首脑峰会于年内召开所作出的努力，目前日中韩三国都在为首脑峰会在年内举行进行准备。

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