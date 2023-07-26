法国经济部长勒梅尔将访问中国推介法国"竞争优势"

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法国经济部长布鲁诺·勒梅尔将于7月28日至31日访问中国。据法国财政部周三(7月26日）透露，访问期间，勒梅尔将向中国电动汽车制造商比亚迪总裁推介法国"竞争优势"。法国财政部称，勒梅尔在与中国官员会谈中不会谈及"秦刚神秘被撤职"事件，财政部称："这是中国内部事务。"

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法新社报道，法国财政部在勒梅尔访华前举行的新闻发布会上称，法国"向中国企业投资敞开大门"。经济部长勒梅尔此次访华将参加第九次"法中高层经济金融对话"。2013年启动的"法中高层经济金融对话"，是法国和中国之间的高级别经济金融合作机制。该对话旨在促进法中两国之间的经济交流与合作，加强双方在贸易、投资、金融等领域的合作关系，推动经济合作的深入发展。

法新社援引同一消息来源称，目前比亚迪和美国的特斯拉都在考虑在欧洲建设新的工厂，"法国对中国生产的汽车非常满意，也希望其中一些汽车能在法国生产"。

据财政部称，勒梅尔预计周六在北京与中国官员举行工作会议，并将于下周一前往深圳，“勒梅尔将同一些与法国经济关系热络的中国企业家会面，他也希望与其他中国企业建立并发展关系”。

中国电动汽车巨头比亚迪总裁王传福表示，"希望邀请法国经济部长会面""。

法国财政部强调："法国希望能够吸引国际投资，同时能吸引对环保转型所需技术及产品有需求的国家"；法国经济部长勒梅尔也不断强调"法国的竞争优势"。

除了比亚迪外，勒梅尔还将会见中国企业家、XTC（雄鹰轿车）创始人之一杨金红（Yang Jinhong）。杨金红在五月份与奥拉诺（Orano）宣布。作为中国新能源汽车制造商，XTC专注于电动汽车和新能源汽车技术的研发和生产。今年5月，杨金红与法国的Orano（前称阿海珐）宣布，在敦刻尔克进行重要的电池投资项目。

在预定于周六在北京举行的工作会议上，勒梅尔将与中国官员讨论多项议题，除了应对气候变化以及国际金融体系改革，也会谈及双边关系议题，如减少法国对华贸易逆差等。据财政部的数据，2022年法国对华贸易逆差达到530亿欧元。

关于中国外交部长秦刚神秘撤职事件，法国方面明确表示，在勒梅尔与中国官员会谈上"不会被提及"。

法国财政部对秦刚失踪一个月及撤职一事表示："这是中国内部事务。"

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