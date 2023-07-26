美国副财长尚博：为保障国安利益 可对中国采取针对性行动

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美国财政部主管国际事务的副部长尚博周三(7月26日）表示，拜登政府将毫不犹豫地对中国采取针对性行动，以确保美国及盟友的国家安全及利益，并保障人权。他还称美中须合作应对全球挑战。

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路透社报导，在事先准备好、向联邦参议院外交委员会提交的证词中，尚博（Jay Shambaugh）表示，经济脱鉤对美中两国都将导致"灾难性"后果，且几乎不可能实现。

尚博指出："我在此强调，有针对性的国家安全行动和打造多元化供应链的尝试都不代表（要与中国）脱鉤。我们寻求一种公平、健康的经济关系，以使两国受益，并支持美国劳工和企业。"

尚博向外交委员会表示："必要的时候，我们将使用一套工具，以实现美国的国家安全目标。保护美国人民免受国安风险是我们的核心使命，同时也要向中国明确传达我们的立场和意图，以减少误解的风险。"

中央社报道，拜登政府正考虑针对在中国等国家的对外私人投资实施新的限制。参院此前以压倒性票数通过一项立法修正案，要求美国企业投资中国半导体和人工智能（AI）等科技时，须向联邦机构通报。

尚博表示，美中之间的歧见包括美国对中国"非市场"经济行为的反对，以及北京政府提供过多支持，导致美国企业处於竞争劣势。他还说，美国还反对中国为惩罚采取外交行动国家而切断进口或出口的"经济胁迫"做法。

他表示，对于中国近日针对美国企业祭出惩罚措施与发布鎵、锗出口禁令，财政部也感到困扰。

尚博说："虽然我们仍在评估中方行动的影响，但这些行动凸显出美国政府努力打造韧性与多元化供应链的重要性。"

今年1月份接任财政部最高经济外交官的尚博指出，美国与中国也必须就迫在眉睫的全球挑战展开合作，例如气候变迁和发展中国家日益恶化的债务困境。

他说，目前财政部与中方的接触已经带来一些成果，包括赞比亚、迦纳和斯里兰卡的债务重组已取得进展，但仍有更多工作待完成。

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