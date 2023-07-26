美国务卿布林肯希望与新外长王毅保持良好合作

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为应对中国在太平洋地区日益增加的影响力，美国国务卿布林肯于7月26日周三在汤加出席新美国大使馆落成典礼，他表示期望与中国新外长王毅保持良好合作。

2023年7月13日布林肯与王毅在东盟峰会会晤

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面对中国在太平洋地区日益增长的影响力，美国国务卿布林肯周三抵达汤加群岛，在首都努库阿洛法参加新美国大使馆落成典礼。

此前秦刚在出任中国外交部长不到一个月后被突然免职，现在王毅担任新的中国外长，对此美国国务卿布林肯表示认识王毅已经10多年了，曾多次与王毅见面，并希望能像过去一样和他保持良好合作。

法新社指出布林肯强调用负责的方式管理美中双边外交关系，而且遵守承诺非常重要。

美国国务卿布林肯是第一位到访汤加群岛的华盛顿高级官员。

汤加群岛是一个太平洋小国，新的美国大使馆于五月在汤加首都努库阿洛法运营。汤加总理索瓦莱尼对出席落成典礼的美国国务卿布林肯表示，这证明了我们的伙伴关系日益加强。

拥有约10万居民的汤加群岛是华盛顿在太平洋与北京展开角力的最新目标。

值得关注的是，近期北京与坐落在汤加以西的所罗门群岛签署了一系列协议，其中一项协议规定到2025年加强中国在这个发展中小国的警力部署。今年二月，美国在关闭 30 年后重新开放的驻所罗门群岛的美国大使馆，美国还计划该在地区的瓦努阿图和基里巴斯群岛开设大使馆。

自二战以来，美国成为太平洋地区的强国，目前该地区已成为各国在贸易、政治和军事等方面影响力日益增加引发竞争的地区。

中国正在通过协议或合同等不同方式加速在太平洋地区里部署。

美国国务卿布林肯在汤加重申美国愿意解决太平洋岛屿所面临的问题，特别岛屿容易受到气候变化和非法捕鱼的影响。

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