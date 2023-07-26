美联储宣布加息25个基点 达到22年来最高水平

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美国联邦储备委员会周三(7月26日）结束为期两天的货币政策会议，宣布加息25个基点，联邦基金利率目标区间上调至5.25厘至5.5厘，达到2001年以来最高水平，符合市场此前预期。美联储主席鲍威尔表示，通胀已经有所缓和，但距离回到2%目标仍有很长的路要走。

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这是去年3月以来美联储第11度加息。

美国劳工部本月稍早时公布，全美6月消费者物价指数（CPI）年增3%，创2年多来新低，且低于市场预期。但反映房租、保险等费用的核心通膨仍偏高。

美联储在货币政策会议后发表的声明指出，近期指标显示经济活动一直以适度的速度扩张，就业增长强劲，失业率保持在低位，但通胀居高不下，政策制定委员会仍高度关注通胀风险，坚定致力将通胀恢复到2%的目标。

美联储主席鲍威尔表示，通胀已经有所缓和，但距离回到2%目标仍有很长的路要走，可能要到2025年才能回落至2%，他并指核心通胀仍然相当高，希望看到下降，需要在一段时间内将政策保持在限制性水平。

鲍威尔表示，9月会议上可能再次加息或维持利率不变，这要取决于数据，而距离9月会议仍有8个星期，会研究期间的所有数据。

鲍威尔表示，美联储没有就未来会议的货币政策作任何决定，包括每隔一次会议加息，强调将逐次会议作决定。

鲍威尔并认为，美联储今年不会减息，他指出需要结合通胀水平和下降速度判断何时减息，可能会在继续量化紧缩的同时减息。

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