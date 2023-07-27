应对中国 美国将在巴布亚新几内亚部署海岸警卫队舰艇

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美国防长奥斯汀7月27日到访巴布亚新几内亚，承诺派遣一艘美国海岸警卫队舰艇，应对中国在印太地区的影响力。

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美国防长奥斯汀到访太平洋岛国巴布亚新几内亚，于7月27日在记者会上宣布按照两国此前签署的《防务合作协议》，一艘美国海岸警卫队舰艇将在8月抵达，他强调两国对非法捕鱼和贩运等方面展开海上执法合作，要深化两国防务关系。

不过，美国防长奥斯汀指出美国不寻求在巴布亚新几内亚建设一个永久军事基地。

法新社指出，这显示美国近年来重视加强与太平洋岛国的合作，要在该地区抗衡中国影响力的扩张，同时减少对太平洋岛国独立的担忧。

此前美国国务卿布林肯在今年5月到访巴布亚新几内亚，两国签署了《防务合作协议》为期15年，旨在“加强两国防务关系，应对共同的安全挑战”，该协议允许美国使用巴布亚新几内亚的六个飞机场和港口，并且要进行联合训练。

另外《日经亚洲》消息，美军获准使用该国的机场和港口，主要是为给飞机和船只添油，美国也在考虑在这些地方储存物资和设备等。

本次美国防长奥斯汀到访巴布亚新几内亚也是首位在任内访问该国的美国防长。

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