秘不发丧 从火箭军副司令吴国华神秘死亡说起

火箭军副司令神秘之死与秦刚谜团

火箭军是中国领导人习近平手中的“大国利剑”，是掌管中国核武器洲际导弹的战略兵种，但也可能是让习近平特别失望的一支神秘部队。今年以来，从总司令到副总司令，出事的传闻甚多。尤其副司令吴国华，三周来死讯频频，当局就是不确认。传得最多的，是说他自杀。

2015年12月31日，在火箭军成立大会上，中国国家主席习近平在北京给火箭军司令员魏凤和（前中）和火箭军政委王家胜（前右）授军旗。2023年五月以来，有关火箭军将领涉及贪腐和泄密的丑闻传闻不断。

广告 继续浏览后续

然而今天总算有一个中国媒体澎湃新闻报道了吴国华的消息，从网上可看到文章提要：“澎湃新闻记者从吴国华中将亲友处获悉，火箭军原副司令员吴国华中将，因病医治无效，于2023年7月4日在北京逝世，享年66岁。”

现在再进入澎湃新闻网站，很难找到这条消息，网络上标题和提要尚存，点开澎湃新闻标题，进去却是一片空白，只留下“文章已下线”几个字，诡秘之极。难道这一消息让管理部门不安，甚至恐慌，或者得到上级指示，不得公开报道？不得而知。

但是27日网上流传着一份“吴国华同志治丧办公室”7月25日发出的极简“讣告”，讣告说吴国华“因病于2023年7月4日在北京逝世”，遵照家属意愿，丧事从简，遗体送别仪式定于2023年7月30日上午9时，在八宝山殡仪馆东礼堂举行。在讣告旁边，还有一张应该是家人设立的灵堂照片，看起来非常简陋，只有两只花圈。

吴国华已逝21天，官方至今不肯公布详情，“讣告”也未得到官媒报道，有待确证，这无疑强化了这位将军之死的神秘性。因为先有台湾媒体7月6日报道说，吴国华死于自杀，解放军却将其死因改为“脑溢血猝死”。

引发争议的原因是最近以来热传火箭军多名高级将领涉及贪腐或泄密被“连锅端”的传闻，据中国海军司令部前中校参谋、旅居美国的姚诚推特爆料，火箭军现任司令李玉超上将因其留学美国的儿子涉嫌出卖情报，6月26日在办公室开会途中被带走调查。

香港明报7月13日也报道，火箭军确实出事了，多名高级将领涉及贪腐或泄密案，之所以消息四传，原因是火箭军司令李玉超缺席了6月底的军衔晋升仪式。事件也涉及现任中共中央军委联合参谋部副参谋长、曾任火箭军副司令的张振中，以及现任火箭军副司令员刘光斌。

但是北京当局一直在营造一种公开的秘密，不说明，不证明，全世界吵翻了天，我自岿然不动，大有纸也能包住火的雄心。就像这次的秦刚外长事件被隐瞒了整整一月之久一样，最后解除了他的外长职务也不说原因。之前关于秦刚外长突然失势的传闻很多，其中一个据称他在驻美大使任内未能阻止李玉超之子泄密有关。

根据中央社7月27日报道，吴国华的死讯周四晚间发布后，迅速登上中国网络热搜，但相关媒体发布消息下方的评论区，同时改为先过滤才发表的“精选模式”，以屏蔽网友的评论。

从澎湃新闻“消失”的报道和网上流传的“讣告”来看，吴国华已死应确凿无疑，但死因不详。而关于其自杀的传闻甚嚣尘上。另外，吴国华与涉及火箭军高级将领的案子有多深的联系，目前也无从得知。

原中央警卫局局长王少军迟到的死讯与秦刚事件

不过，吴国华之死让人很容易联想到7月24日才公布的原中办副主任兼中央警卫局局长王少军之死，他是在死了三个月后，新华社才发出死讯，消息极简短，显得很敷衍，但一句“为部队革命化、现代化、正规化建设作出了贡献”算是盖棺论定。但分析人士总怀疑这里面有难言的重大隐情。被视为“中南海侍卫长”的警卫局长，深谙高层重大机密，曾传出习近平上台后几易其人。

为什么人死了三个月才能报，而不是立刻就发讣告，像正常情况下应该做的那样？有些分析人士将此与当年毛泽东钦定的接班人林彪之死相比，1971年9月13日，林彪乘坐的专机“坠落”蒙古温都尔汗后，当局严密封锁消息，但小道消息很快扩散，中共当局1973年才正式对“党内党外”公布。有分析认为，林彪党内人脉极深，军中网络交织，各级将领多为其从前栽培的下级，而毛已入昏聩之年，毛周担心林彪事件带来强大冲击，动摇政权，故将事件拖延再拖延，直到非公布不可。林彪之死，拉响了毛氏政权没落的序曲。

刚刚发生的秦刚事件，处理过程也非常地诡秘，秦刚整整神隐一个月，外国记者每每追问，外交部都以无可奉告敷衍，甚至以去外交部网站查询这样的话术来搪塞，直到25日，全国人大常委会临时开会，紧急免去秦刚外长职务，也没有提半句免职的原因。

秦刚事件留下的疑点很多，海内外纷传各种传闻，至少，作为习近平亲自提拔，二十大后新晋亲信的秦刚落到如此地步，引发人们对习近平个人领导力的巨大怀疑，更不要说把党国的黑暗运作在全世界面前暴露无遗。纽约城市大学政治学教授夏明评论：“我认为秦刚被免职是重大事件，露出王朝末年的气息---乱了方阵，乱了军心，让外界对习外交甚至习一尊产生怀疑。”

26日，中国外交部网站清除了所有有关秦刚的内容，而且连“历任外长”都不算了。27日，多位观察人士注意到，昨天消失的秦刚又以“秦刚国务委员兼外长”身份出现在“资料部分”。这是什么意思？美国智库“亚洲社会政策研究所”中国政治专家牛犇分析，大概这样吧，1，秦刚正在被调查；2，秦刚重病；3，网站出了故障。

秦刚不是外长了，疑问还在，秦刚在哪里，在某地被隔离审查，还是自由身，在某医院治病，甚至有人怀疑秦刚是否在世。

中共党国的这种人死了秘不发丧、人活着被失踪被神隐手段处理对手对头或异议人士的方式涉及的人很多。有人分析，正像毛晚年昏聩失控，这种阴暗的、极不透明的专制做法，往往是表面强大的政权内里已千疮百孔的时候。不过，二十大开启第三任的习近平看起来如日中天。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅