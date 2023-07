美国情报机构报告：中国向俄罗斯提供军用装备用于乌克兰战争

美国/中国/俄罗斯/政治

根据美国情报机构周四发布的报告称,中国对俄罗斯的经济支持"影响了"西方在俄罗斯入侵乌克兰后实施制裁的效果。报告称,中国向俄罗斯提供军事技术,以用于乌克兰战争。

法新社报道,这份由民主党议员公布的文件称,自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来,中国成为俄罗斯更加重要的经济合作伙伴。北京通过各种经济支持机制,使西方对俄罗斯的制裁效果"打了折扣",并限制了对俄罗斯出口进行的控制。

根据这份非机密情报报告,中俄双边贸易中,以人民币结算的份额有所增加,两国金融机构正在扩大对国内支付系统的使用。 此外,中国增加进口俄罗斯能源后出口,包括取道欧洲管道的天然气。以人民币结算是绕过国际金融系统的一种方法。最后,根据报告,北京可能向莫斯科提供了一些既可用于民用又可用于军用的装备,这些装备被用于乌克兰战争,尽管“很难估算中国提供给俄罗斯支援的规模”,从未公开谴责俄罗斯对乌克兰的入侵的中国对俄罗斯的支持,使其绕过西方制裁和出口管控。

报告称,"尽管存在国际制裁和出口管制,但中国正在提供一些军民两用技术,莫斯科军方利用这些技术,继续在乌克兰进行战争"、"海关记录显示,中国国有国防公司向受制裁的俄罗斯政府拥有的国防公司,运送导航设备、干扰技术和战斗机零部件。"

西方国家对俄罗斯祭出的制裁措施还包括冻结俄罗斯的资产,以及冻结俄罗斯中央银行的资产。经济制裁还涉及对俄罗斯的进口和出口进行限制。例如,欧盟禁止了对俄罗斯原油的进口。

这份国家情报总监办公室(Office of Director of National Intelligence,ODNI)所进行的评估,由美国众议院情报常设特别委员会发布(United States House Permanent Select Committee on Intelligence,HPSCI)。

