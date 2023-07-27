美国情报机构报告：中国向俄罗斯提供军用装备用于乌克兰战争

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根据美国情报机构周四发布的报告称，中国对俄罗斯的经济支持"影响了"西方在俄罗斯入侵乌克兰后实施制裁的效果。报告称，中国向俄罗斯提供军事技术，以用于乌克兰战争。

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法新社报道，这份由民主党议员公布的文件称，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，中国成为俄罗斯更加重要的经济合作伙伴。北京通过各种经济支持机制，使西方对俄罗斯的制裁效果"打了折扣"，并限制了对俄罗斯出口进行的控制。

根据这份非机密情报报告，中俄双边贸易中，以人民币结算的份额有所增加，两国金融机构正在扩大对国内支付系统的使用。 此外，中国增加进口俄罗斯能源后出口，包括取道欧洲管道的天然气。以人民币结算是绕过国际金融系统的一种方法。最后，根据报告，北京可能向莫斯科提供了一些既可用于民用又可用于军用的装备，这些装备被用于乌克兰战争，尽管“很难估算中国提供给俄罗斯支援的规模”，从未公开谴责俄罗斯对乌克兰的入侵的中国对俄罗斯的支持，使其绕过西方制裁和出口管控。

报告称，"尽管存在国际制裁和出口管制，但中国正在提供一些军民两用技术，莫斯科军方利用这些技术，继续在乌克兰进行战争"、"海关记录显示，中国国有国防公司向受制裁的俄罗斯政府拥有的国防公司，运送导航设备、干扰技术和战斗机零部件。"

西方国家对俄罗斯祭出的制裁措施还包括冻结俄罗斯的资产，以及冻结俄罗斯中央银行的资产。经济制裁还涉及对俄罗斯的进口和出口进行限制。例如，欧盟禁止了对俄罗斯原油的进口。

这份国家情报总监办公室（Office of Director of National Intelligence，ODNI）所进行的评估，由美国众议院情报常设特别委员会发布（United States House Permanent Select Committee on Intelligence，HPSCI）。

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