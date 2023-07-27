美意首脑白宫会 意大利是否宣布退出一带一路受关注

意大利与一带一路

美国总统拜登27日星期四在白宫热情款待来访的意大利总理梅洛尼，拜登感谢梅洛尼对乌克兰坚定不移的支持，并鼓励意大利与中国拉开距离。梅洛尼能否宣布退出北京主导的“一带一路”倍受关注。

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梅洛尼的政党2022年9月赢得立法大选时，拜登曾对这个曾被视为新法西斯党的胜利公开表示忧虑。不过，担任总理已十个月的梅洛尼，以其支持乌克兰抵抗俄罗斯的坚定立场赢得了华盛顿的信任。

拜登在白宫著名的椭圆形办公室接待梅洛尼，此前，双方先对媒体发表了简短的讲话。拜登盛赞意大利作为北约盟国扮演的重要作用，尤其肯定罗马对乌克兰抵抗俄罗斯入侵的强有力支持。

从白宫来看，美意领袖会面，这是为了“重申美意两个北约盟友的牢固的双边关系”，而这一密切的关系特别体现在美军在意大利拥有五个重要的军事基地。

梅洛尼则赞扬美国与意大利历史上以及当下密切而紧密的关系，她说，无论什么倾向的政党执政，意大利与美国的关系坚如磐石。梅洛尼表示她将与拜登讨论贸易与经济。

意大利明年是七国集团主席国，拜登希望与梅洛尼商讨大西洋两岸如何共同应对中国。其中最重要的议题是“一带一路”。与中国激烈竞争的美国，希望说服欧洲伙伴与北京拉开距离。不过，两位领导人不会当着媒体的面讨论如何共同应对中国这一复杂的议题。

但此事对意大利甚为微妙。罗马已经表示，已做好脱离一带一路的准备。意大利是七国集团唯一一个于2019年宣布加入北京一手主导的“一带一路”庞大计划的成员国。

但是罗马当局不希望公开挑战中国，以免遭到来自北京的经济反击。意大利方面表示，意大利希望与中国有一个“平衡的关系”以及“负责任的对话”。

在记者询问美国是否支持意大利退出一带一路时，白宫发言人科比表示，这属于意大利的主权决定，要由意方来说明，拜登尊重意大利的决定。但科比补充说，但越来越明显的是，世界上越来越多的国家已经看到了风险；坦率地说，在这方面与中国的经济伙伴关系缺乏回报，在非洲也是如此，这是这些国家必须做出的决定。

科比还表示：“我们已经创建了一个替代方案，即总统去年在七国集团峰会上宣布的『全球基础设施和投资伙伴关系』，这是一个很好的选择，并且正在获得一些关注。因此，我们将继续对此进行投资，并继续鼓励我们的合作伙伴也这样做。”

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