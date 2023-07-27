2023年7月可能是有史以来最热月份 古特雷斯称"全球沸腾时代到来"

联合国/气候变化/酷暑/亚洲

世界气象组织周四(7月27日）宣称，根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，2023年7月"极有可能是有史以来最热的月份"。联合国秘书长古特雷斯警告，地球已进入"全球沸腾时代"。另外世界气象组织发布报告称：亚洲气候变化影响在加剧。美国总统拜登周四表示，气候变化导致的气温飆升构成生存威胁。

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法新社报道，今年7月前3周已记录到高于其他任何时期的全球均温，世界气象组织、欧洲联盟气候监测机构"哥白尼气候变化服务中心数据库"（C3S）都表示，2023年7月"极有可能"成为1940年代纪录以来最热的月份。

希腊部分地区山火蔓延，加拿大同样遭受了可怕的洪涝灾害，而南欧、北非、美国南部以及中国部分地区面临历史性的高温酷暑，中国更是刚刚遭受了超强台风杜苏芮的侵袭；纽约也面临今年夏天的首次酷暑警报，空气湿度加重了闷热的感觉，预计周五最高气温将达到42°C度。人为造成的全球暖化现象正在各地显现。

联合国秘书长古特雷斯周四就7月全球气温创下新高发表声明，他形容全球变暖的时代结束，"全球沸腾的时代已经到来"。古特雷斯呼吁各国必须立即行动，采取积极措施才能够避免灾难发生，各国要加快净零排放日程，加速从化石燃料向可再生能源过渡。古特雷斯并呼吁发达国家必须兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候支持的承诺。

另外，美国总统拜登周四表示，气候变化导致的气温飆升是生存威胁，他指出，美国每年有600人死于高温。拜登称，任何人都不能再否认气候变化的影响。拜登还宣布加强工人与高温相关安全规则的措施，以及为天气预报服务提供额外资金。

另外，世界气象组织周四发布的《2022年亚洲气候状况报告》显示，亚洲极端天气和气候变化的影响在加剧，2022年，亚洲洪水和干旱交替发生，摧毁了人们的生活、破坏了人们的生计。融冰和冰川融化以及海平面上升预示着未来会有更大的社会经济破坏。

报告显示，2022年，亚洲发生了81起与天气、气候和水相关的灾害，其中83%是洪水和风暴事件。5000多人因此丧生、5000多万人直接受灾，经济损失超过了360亿美元。此外，亚洲大部分干旱地区经历了严重的尘暴。亚洲西部的多起严重尘暴事件影响了该地区民众的生活。

报告称，2022年，亚洲许多地区都经历了比常年更干燥的条件和干旱。中国尤其遭遇了长期干旱条件，这影响了可用的水量和电力供应。干旱影响了中国许多地区，据估计，造成的经济损失超过了76亿美元。

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