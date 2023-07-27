24国大规模民调：2/3受访者负面看待中国

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美国智库组织皮尤研究中心周四(7月27日）公布一份全球24国的大规模民调显示，2/3受访者对中国抱持负面看法。不喜欢或非常不喜欢中国国家主席习近平的比例，更是高达3/4。

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中央社报道，皮尤研究中心（Pew Research Center）这项民调主要是了解全球主要国家对中国的看法。结果显示，67%的受访者对中国表示看法负面，持正面立场的仅28%。

在所有接受调查的高收入国家中，负面观点都处于或接近历史高点，其中日本、澳洲的比例高达87%，美国、瑞典也都超过80%，仅肯尼亚、墨西哥与尼日利亚正面看待中国的比例超过50%。与2019年民调相比，印度民众对中国的负面看法比例从41%攀升到67%，变化最大。

调查显示，认为中国没有为全球和平稳定作出贡献的比例达到71%，76%受访者认为，中国在外交政策上没有考量其他国家利益，57%受访者认为，中国非常或相当程度干涉其他国家事务。不过有69%受访者认为中国的科技成就相对于其他富裕国家来说是最好的或是高于平均水平，54%受访者认可中国的军事力量。

民调显示，只有1/3受访者认为中国是全球领先经济大国，多数国家都认为美国依然是全球领先经济体，意大利是唯一一个超过半数受访者认为中国是全球领先经济体的国家。

关于对习近平的评价，高达74%受访者对习近平能否在全球事务采取正确行动表示没有信心，澳洲、加拿大与法国绝大多数受访者表示完全没有信心。相较于高收入国家，习近平在肯尼亚、尼日利亚的支持度相对较高，多数受访者对他在全球舞台的行动有一定信心。

如果与去年调查相比，波兰与英国民众对习近平不表信心的比例上升幅度较大，分别上升9个与5个百分点。如果与2019年相比，印度对习近平缺乏信心或完全没有信心的比例，在过去4年大幅上升21个百分点，墨西哥、巴西、阿根廷也都有2位数增加。

这项大规模民调在今年2月20日至5月22日进行，了解北美、欧洲、中东、亚太、撒哈拉以南非洲与拉丁美洲共24个国家3万861名成年人对中国与习近平的看法，是2019年疫情爆发以来，首度重新纳入非洲与拉丁美洲国家。

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