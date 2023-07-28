中国外交部官网重新上架「秦刚任内外交活动」引揣测

中国/秦刚/乐玉成

秦刚被免去外长职务后，他的名字在外交部网站一度蒸发，今天本台核实了台湾自由时报的消息：“秦刚的活动资讯又被上架”。不过，在历任外长名单中，仍然没有他。此外，曾经的外交部长热门人选乐玉成也被免职。

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台湾自由时报7月28日发布综合报道说，中国官方7月25日宣布秦刚被免去外长职务，任职期间仅7个月，成为中共建政以来任期最短的外长，而且被免职原因不明，消息发布后中国外交部官网全面删除秦刚的资讯，如今中国外交部又将秦刚任外长期间的活动资讯悄悄上架，让人雾里看花。

该报说，中国官方没有披露秦刚被免职的原因，但仍保留其国务委员的职务。中国国务院官网已更新秦刚的资料，其简历删掉了外长的职务，显示为「现任20届中央委员，国务委员、国务院党组成员」，是5名国务委员中的最后1个，秦刚被免去外长职务，并由中共中央外事工作委员会办公室主任、前外长王毅回锅担任外长。

而在中国外交部官网中，「外交部长」的「部长活动」，除了可以看到王毅的活动外，秦刚任内的外交活动纪录又被重新上架，包含了6月25日最后一次公开露面会见访中的越南、斯里兰卡外长和俄罗斯副外长。

乐玉成被免职

据中央社7月28日报道，中国国务委员秦刚被免外交部长后，去年转任广电总局副局长的前外交部副部长乐玉成也被免职，而乐玉成曾是外长的热门人选。

据人社部网站发布国务院任免国家工作人员讯息，当中「免去乐玉成的国家广播电视总局副局长职务」。

乐玉成出生于1963年6月，现年60岁。根据公开简历显示，乐玉成早年曾在江苏省旅游学校学习，毕业后在南京旅游饭店工作，1982年进入南京师范大学就读，专攻俄罗斯语言文学。

1986年，乐玉成进入外交部任职，先后在外交部欧亚司、中国驻俄罗斯联邦大使馆、外交部政策研究司任职。乐玉成于2011年出任外交部部长助理，2013年任中国驻哈萨克斯坦大使，次年调任中国驻印度大使。

2016年回国后，乐玉成履新中央外办副主任，2年后担任外交部副部长。

2022年6月，乐玉成转任国家广电总局副局长、党组成员。这项人事调动显示，他被调离外交系统，无缘外长位置。

乐玉成是俄罗斯专家，他无缘外长职务，外界有一说是与他未能掌握俄罗斯全面进攻乌克兰的情报有关。

乐玉成被免去国家广电总局副局长的职务，正值秦刚在公众视野消失一个月，随后官方在无任何进一步说词与交代之下，免去其外交部长的职位。

这也引发外界猜测乐玉成的人事调动是否与秦刚一事相关。不过，60岁退下的乐玉成也可解读为「届龄退休」，可能没有带有太多政治意涵。

据金融时报26日报导，研究中国菁英政治的咨询公司Cercius Group执行长帕耶特（Alex Payette）表示，秦刚仍未从中国国务委员一职中消失，可能代表秦刚事件未有最终定案。

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