前「香港众志」被捕骨干增至7人 论者指借通缉罗冠聪削黄色经济圈

香港/政治

香港警方国安处悬红通缉八名海外港人未有进展，但警方针对被通缉的前香港众志创会主席罗冠聪的在港关连人士的拘捕行动继续，昨日再上门拘捕两人，据悉为前香港众志副秘书长陈珏轩和干事黄莉莉，被指涉嫌经营「惩罚Mee」手机应用程式，并资助被悬红通缉的罗冠聪。使这个面向反修例运动支持者的「黄色经济圈」的网上平台，共有七人被捕。

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警方在本月5日拘捕前众志主席林朗彦及常委朱恩浩等人后，「惩罚Mee」程式及专页随即下架，而获「惩罚Mee」推介丶支援释囚及在囚人士的网购平台「荔记」亦于6日宣布，即时终止一切业务，并停止任何形式的社会支援活动，没有交代原因。

事实上，在警方明知难以从海外引渡八名被悬红通缉的海外民主派人士却仍然高调发布通缉令，已有不少评论指出，港府欲借通缉令借助的《港区国安法》来对付在港的关连人士及组织，而保安局长邓炳强翌日已表明，发出拘捕令除了要通缉八人之外，亦要切断他们的资金链，包括冻结丶限制丶没收和充公其财产，以及持出其背后金主。而不同传媒亦引述消息指，切断「窜逃海外反中乱港分子」资金链的行动，包括持续打击针对黄色经济圈等软对抗行为。

至于昨日再次针对「惩罚Mee」的拘捕行动，香港警方确认，昨（27日）早拘捕两名同属 29岁的男女，指两人涉嫌违反「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全」罪，以及《刑事罪行条例》的「串谋作出具煽动意图的作为」罪。警方续称，调查显示，两名被捕人与7月5日的被捕者有关，已被扣留调查。

警方没有公布两名被捕人的个资料，但不同媒体均引消息指，两名被捕者为前香港众志副秘书长陈珏轩及组织干事黄莉莉。港警相信二人可能与协助经营「惩罚Mee」手机应用程式有关，并涉嫌资助身在海外丶被指违反《国安法》的罗冠聪。

根据报道，早前连日被捕的，包括前众志主席林朗彦丶前常委朱恩浩及前成员李启靖丶锺展翘及廖伟濂。

港警国安处以各悬红100万港元通缉八名身处海外的香港民主派人士，指他们涉嫌违犯《国安法》中的「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」及「煽动分裂国家罪」等。八人分别是三位前立法会议员许智峯丶罗冠聪及郭荣铿；律师任建峰丶工运人士蒙兆达丶美国的香港民主委员会行政总监郭凤仪丶「香港议会」发起人之一的袁弓夷，以及「揽炒巴」刘祖廸。

发出八人通缉令后，港警曾把当中四人的13名在港亲人带返警署协助调查，未有拘捕。

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