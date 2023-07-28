台商李孟居刑满离陆抵日陆委会吁台湾人民暂勿前往大陆

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被指危害中国国家安全并遭中国法院判刑的台商李孟居，刑满后已在本月24日顺利离开大陆抵达日本。台湾陆委会副主委詹志宏表示，大陆没有跟台湾通报，但台湾官方与李孟居的家属一直保持密切联系，提供必要协助。

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李孟居是2019年8月从香港入境深圳后失去联络，随后，他被北京指控为台諜，后被依「从事危害国家安全罪」判处1年10个月刑期，及剥夺政治权利附加刑两年，不得离开大陆。

网络画面显示，李孟居抵达东京时，戴着中华民国国旗口罩激动挥手。他说，被拘捕的理由与拍摄深圳武警集结的画面有关，停放武警车队的地点距离他的房间大约50公尺，他只是一个好奇的旅客，顺手拿手机拍了几张，一瞬间他就成了台谍。他说，如果真是国家机密，怎么会在旅馆就可以拍得到？为了早点出去，他只好认罪认罚，其他什么尊严先摆在一边。

另外，台湾师范大学退休教授施正屏也被控为台谍。中国媒体报导指出，他于2005到2018年多次以两岸学术交流的名义，为台湾情报部门搜集和套取大陆内部资料。2020年11月被判间谍罪，处有期徒刑四年，剥夺政治权利两年，没收个人财产人民币二万元。

陆委会表示，近期以来台湾人前往大陆，不断遭遇人身自由与安全受到侵害，以及被不友善对待的违常个案，几天前一名大学老师应邀前往大陆进行两岸智库学术交流，在入境时遭到扣留盘查四个小时。为了降低风险，陆委会建议台湾民众，如非必要，暂时不要前往大陆。

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