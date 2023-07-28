港府重申美国有责任让特首出席APEC会议

美中较量

中美 – 香港当局28日重申，亚太经济合作会议（APEC）不属于某个国家或经济体，香港行政长官将会按照APEC的规则和惯例出席会议，而美国作为东道主，有责任邀请香港特首与会。

广告 继续浏览后续

香港国安法生效后，美国当局对多名港府官员实施制裁，当中包括时任保安局局长的李家超，而APEC今年由美国主办，外界关注特首李家超能否与会；美国《华盛顿邮报》近日报导，美方决定不让李家超出席APEC领导人非正式会议。

港府28日回应有关报导指出，美国应切实履行东道主的基本责任，依照APEC的常规及一贯做法，邀请特首以中国香港领导人身分出席会议。

港府重申，APEC会议不属于某个国家或经济体，而APEC也有其规则和习惯，任何东道主都要按照这些规则和习惯邀请成员参与。

港府和李家超此前已多次表达相同立场。

2020年8月以后，美国先后两次公布制裁多名港府官员；具体而言，美方禁止国际金融机构与被制裁的港府官员进行交易，这对被制裁官员的日常生活带来极大不便。

前特首林郑月娥就曾表示，在美方制裁下，她不能使用银行服务。2020年11月。林正月娥接受媒体采访时表示， 因为受到美国政府制裁，要停用银行账户，她都使用现金购物，政府支薪也用现金，因此家中有小金库。

外电报导，今年的APEC由美国主办，年内有多场资深官员会议，重头戏经济领袖会议将于11月中在加州旧金山举行。

由于议题太敏感，一名不愿透露姓氏的美国官员表示，对李家超实施的制裁并不会阻止香港参与亚太经合组织，而是允许另一位高级官员参加。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示，“我们强烈反对”李家超被排除在外。 刘鹏宇表示说：“这违反了APEC规则，也违背了美国做出的承诺”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅