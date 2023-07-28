美中较量

港府重申美国有责任让特首出席APEC会议

中美 – 香港当局28日重申，亚太经济合作会议（APEC）不属于某个国家或经济体，香港行政长官将会按照APEC的规则和惯例出席会议，而美国作为东道主，有责任邀请香港特首与会。

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Hong Kong's Chief Executive John Lee gives a speech following a swearing-in ceremony to inaugurate the city's new government in Hong Kong on July 1, 2022. Hong Kong government on Friday, July 28, 2023, called on the United States to invite its city leader to the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting, after reports that Washington would bar the top official from the major economic summit
Hong Kong's Chief Executive John Lee gives a speech following a swearing-in ceremony to inaugurate the city's new government in Hong Kong on July 1, 2022. Hong Kong government on Friday, July 28, 2023, called on the United States to invite its city leader to the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting, after reports that Washington would bar the top official from the major economic summit © AFP
作者： 法广
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香港国安法生效后，美国当局对多名港府官员实施制裁，当中包括时任保安局局长的李家超，而APEC今年由美国主办，外界关注特首李家超能否与会；美国《华盛顿邮报》近日报导，美方决定不让李家超出席APEC领导人非正式会议。

港府28日回应有关报导指出，美国应切实履行东道主的基本责任，依照APEC的常规及一贯做法，邀请特首以中国香港领导人身分出席会议。

港府重申，APEC会议不属于某个国家或经济体，而APEC也有其规则和习惯，任何东道主都要按照这些规则和习惯邀请成员参与。

港府和李家超此前已多次表达相同立场。

2020年8月以后，美国先后两次公布制裁多名港府官员；具体而言，美方禁止国际金融机构与被制裁的港府官员进行交易，这对被制裁官员的日常生活带来极大不便。

前特首林郑月娥就曾表示，在美方制裁下，她不能使用银行服务。2020年11月。林正月娥接受媒体采访时表示， 因为受到美国政府制裁，要停用银行账户，她都使用现金购物，政府支薪也用现金，因此家中有小金库。

外电报导，今年的APEC由美国主办，年内有多场资深官员会议，重头戏经济领袖会议将于11月中在加州旧金山举行。

由于议题太敏感，一名不愿透露姓氏的美国官员表示，对李家超实施的制裁并不会阻止香港参与亚太经合组织，而是允许另一位高级官员参加。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示，“我们强烈反对”李家超被排除在外。 刘鹏宇表示说：“这违反了APEC规则，也违背了美国做出的承诺”。

 

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