美媒∶华府决禁香港领袖赴美出席APEC峰会 习近平出席现变数

中美/亚太经合组合会议

在中美尝试缓和两国紧张关系之际，美国华府据传决定禁止作为香港一把手的行政长官李家超出席在该国举行的亚太经济合作组织(APEC)领导人非正式会议，但港府可改派其他官员率团出席。分析指，事件会令中国领导人习近平赴美出席峰会出现变数，但习近平按惯例出席峰会的机会较大。

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因中国在香港实施《港区国安法》而被美国制裁的特首李家超，需获得豁免限制才能入境美国出席11月在三藩市举行的APEC会议，但美国报章《华盛顿邮报》当地时间周四(27日)晚引述三个匿名消息人士报道，美国已决定禁止李家超入境美国以出席会议。白宫发言人拒绝就报道置评，但中国驻美大使馆发言人刘鹏宇对美国的决定表示「强烈反对」，批评做法违反APEC规则，亦违背美方所作的承诺。

香港特首办公室回覆传媒查询时表明，美国应按亚太经合组织的常规及一贯做法，「邀请行政长官以中国香港领导人身分出席会议」。发言人重申，APEC不属于某个国家或经济体，任何东道主都要按规则和习惯邀请成员参与。

《华邮》报道上述消息时，形容这是美国总统拜登在重塑美中关系的最新测试，至于事件会否影响中国国家主席习近平今秋出席会议，专家则意见纷纭。有分析认为习近平会缺席会议，以致他与拜登将于峰会期间会面的一般估计亦会落空；但持相反意见的专家则认为，中国经济前景明显转暗，习以领导人身分出席会议，既可重建环球投资者信心，亦可向中国民众展示他有效掌控中美关系。而美国智库战略与国际研究中心的资深经济顾问甘乃迪(Scott Kennedy)指属于后者，他认为，尽管习近平要咽下这口气，也不会缺席，否则要吞下更大的经济苦果。

报道：俄国总统普京同被禁赴美出席APEC

不过，美国前驻港总领事唐伟康(Kurt Tong)则建议其他办法。他估计，即使港府可另派官员率团出席会议，习近平的反应亦可能削弱华府主办APEC的目的，即亚太经合会议是一个推动自由贸易和开放市场的有用声音。现在是一间顾问公司合伙人的唐伟康建议，华府可订定一系列有利香港和区域经济的期望让李家超出席会议时遵守，例如应以自治角度发言，而不是当北京的学舌鹦鹉。

在香港，全国人大前常委谭耀宗今早在电台节目表示，如果消息属实，中国一定会反对，但是否需要另派未被制裁的官员出席，则须由港府衡量会议的重要性及与北京商讨应对策略后作出。至于事件会否影响习近平出席会议，他认为，中国做事有原则，不会「一时一样」，并会兑现承诺。

美国前特朗普政府在2020年《港区国安法》生效后，制裁11名港府官员，包括时任保安局长李家超和港府第二把手陈国基，若港府同意换人带团，可能性较大的团长会是在港府排第三的财政司长陈茂波。

李家超能否出席APEC会议的议题由今年春季开始发酵，其后一批国会议员因获悉国务院同意让李家超出席会议而出现反弹，联署去信华府，要求不要邀请李出席APEC会议。国务院其后改变口风，指议员收到的声明是不正确的版本，华府仍未有决定。

另外，该报同时报道，同样受华府制裁的俄罗斯总统普京，亦被禁止到美国出席APEC会议。

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