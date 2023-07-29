特大台风从南到北：北京发布最高级别红色预警

特大台风“杜苏芮”在中国多地带来暴雨，影响1.3亿人。首都北京周六（7月29日）在发布暴雨橙色预警信号后，又上调为最高级别的红色预警信号。据报道：目前北京已有3,000多人撤离。北京市的防洪响应周六下午也被升级为防洪二级应急响应。

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据气象部门预测，7月29日晚至8月1日晚，北京、天津、河北、山西、山东等多地出现强降雨，局地有特大暴雨。此次强降雨具有一定极端性，持续时间长，累计雨量大，并伴有大风，可能伴有雷电。

据当地媒体报导，周日（7月30日）前，北京全市河湖区域内全面停航，船只全部靠岸停泊，全面封控下河道路。气象局人员表示，未来三天，北京周边地区将面临中度到高度的暴雨灾害风险。预计北京的雷暴于周六达到顶峰。北京已经有3,031人被疏散。北京当局暂停了体育赛事，并关闭了一些旅游景点和公园。

随着风暴席卷中国内陆，预计此次降雨量100毫米（4英寸）或以上的降雨面积将达22万平方公里，影响1.3亿人。

在袭击中国之前，杜苏芮穿过台湾和菲律宾北部，那里的降雨和强风导致一艘渡轮倾覆，造成至少25人死亡。台风周五（7月28日）在福建省晋江登陆后，很多树木被摧毁。

中央气象台表示，“‘杜苏芮’的强度持续减弱，但影响远未结束。”民众应避开京津冀地区的高风险地区，这些地区局部降雨量甚至可能达到600毫米（两英尺）。

“杜苏芮”被认为是今年迄今为止袭击中国的最强台风，也是自2016年以来袭击福建省的第二强台风。学校和企业被迫关闭，海上油气田的工人被疏散。

专家提醒，这次在北京的降雨强度恐超越2012年的721北京特大暴雨事件。2012年7月21日，北京降下百年难遇的特大暴雨，当时引发土石流与严重淹水，造成79人死亡，逾万间房屋倒塌，160万人受灾。

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