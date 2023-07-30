法国财长勒梅尔要求中国改善市场准入

正在访华的法国经济、财政及工业、数字主权部部长布鲁诺‧勒梅尔（Bruno Le Maire）周日（7月30日）在北京表示，在与中国官员会面期间，他要求中方改善市场准入，向外国公司更广泛地开放市场。他强调：法国希望建立更“平衡”的贸易关系并提出解决有关法国化妆品供应商在中国遭遇的知识产权保护问题。由于欧盟27个成员国对华贸易逆差去年已增至3960亿欧元（4320 亿美元），为了更快缩小逆差，勒梅尔指出，化妆品、航空航天和农业是法国增加对华出口的几个可能领域。

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法国财长周六（7月29日）曾会见中国副总理何立峰，这是自疫情以来双方首次面对面经济会谈。对这次会谈，勒梅尔周日在北京介绍说：这次对话在非常积极的氛围中进行，双方就农产品工业和金融等许多话题进行了讨论。何立峰泽表示：中方愿与法方加强政策沟通，深化务实合作。

据路透社报道，勒梅尔星期天（7月30日）与中国官员会面后在记者会上说，为了与中国建立平衡的贸易关系，法国需要向中国出口更多商品。勒梅尔说，法国正走在正确的道路上，在法国化妆品方面，为实现更好中国市场准入条件铺平道路。

据美联社报导，勒梅尔在法国驻华大使馆接受采访时表示：“（中方）有必要改善中国的市场准入。我认为这是我们讨论的核心。”

法国财长勒梅尔在访华期间提出了有关的一些具体问题，比如对法国化妆品供应商在中国知识产权等问题的担忧。双方宣布计划成立一个工作组来解决这一问题。

彭博社6月1日曾报导说，中国正在逐步制定规则，要求化妆品公司提供从成分到制造工艺细节、原材料采购以及配方精确成分的数据。大部分信息被收集并存储在中国当局管理的数据库中。知情人士告诉彭博社，欧洲公司主要担心的是，中国可能会以产品安全为幌子强迫他们交出商业秘密。欧盟行业专家表示，公司被要求共享的信息范围远远超出大多数其它市场。与欧盟相比，中国的规则更具侵入性。中国当局要求公司将关键信息存储在中国的数据服务器上。在欧盟，数据则由公司自己管理。

勒梅尔在访华期间还敦促中企加大对欧洲的投资，特别是在电动汽车和其它应对气候变化的领域。当被问及一些欧洲汽车制造商担心廉价的中国电动汽车可能涌入欧洲市场时，勒梅尔表示，法国有自己的计划，正在与欧洲合作，以更好地集中法国和欧洲的电动汽车补贴，以提高竞争力。

勒梅尔还为法国对技术出口和外商投资高科技产业的控制管理进行了辩护。他说：“每个人都可以理解法国希望保护其关键技术。”“我们不希望外国获得法国的主权技术。”

就对华“去风险化”政策，勒梅尔表示“去风险化”并不是经济“脱钩”。“去风险化意味着我们希望更加独立，在出现新危机的情况下，例如导致某些价值链彻底崩溃的新冠危机，我们不想在供应链中面临任何风险。”

据中国财政部发布星期六发布的情况说明，中法达成22点共识，包括双方致力于推动双边贸易便利化、中方欢迎法国参与月球探测项目等。在数码经济领域，包括在5G方面，法方承诺在两国包括国家安全在内的法律法规基础上，继续以公平、非歧视方式处理中国企业的授权许可申请。

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