美报告：中国海军计划在亚洲、非洲等海外建立基地

中国军事扩张计划

据自由亚洲电台援引美国研究机构 AidData 本周发布的最新研判报告表示，中国军方正在考虑在亚洲、非洲等海外建立海军基地。

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报道称，这份报告的作者团队通过研判中国国有银行对海外港口的融资、现有基础设施的战略价值及与东道主国家的关系等因素，筛选出了前8个最有可能协助中国打造海外海军基地的选址名单。该报告显示，未来两到五年内，最有可能的选址分别是斯里兰卡的汉班托塔港（Hambantota）、赤道几内亚共和国的巴塔港（Bata）及巴基斯坦的瓜德尔港（Gwadar）。据中国官方发布，这三国均与中国达成了“一带一路”倡议。

而被点名的八个选址中，四个位于非洲，并且与“一带一路”有密切关系。

早在2017年，中国宣布在位于非洲东北岸的吉布提共和国建立第一个，也是迄今唯一一个海外海军基地，然而，中国官方始终未将其称为“军事基地”。

其实《华尔街日报》在去年就曾报道说，中国持续扩大了对外国港口的投资。报道援引美国海军战争学院（U.S. Naval War College）的研究发现，截至去年，中国公司在95个海外港口的码头租赁及特许权中持有股份。且有数据表明，2021年超过27%的全球集装箱贸易经过中国公司持有股份的码头。

据自由亚洲电台指出，该份报告认为，随着美中之间的紧张局势持续升级，中国为了应对美国及盟国的海上威慑及打击能力，将打造海外的海军基地列为军事发展的优先事项。这些基地的建设能够帮助中国保障航线安全，特别是在西方制裁的情况下。

该报告还强调，中国增加海外海军基地的建设对全球政治格局具有重要影响，需要西方和发展中国家作出谨慎的战略反应。

不过，西方国家及联盟急于建立海外新基地以制衡中国的战略，也可能为中国打造自己的海军基地提供防卫借口。

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