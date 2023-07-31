北京连日暴雨 门头沟等地发洪水

北京/暴雨

中国连日暴雨成灾，7月31日已经造成北京至少两人遇难，大水冲走车辆并淹进地铁站，北京一位居民表示从未见过如此大的暴雨。

台风杜苏芮席卷菲律宾后，进入中国大陆在28日袭击中国南部的福建省，之后残余一路向北影响，让北京接连两天降暴雨

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台风杜苏芮席卷菲律宾后，进入中国大陆在28日袭击中国南部的福建省，之后残余一路向北影响，让北京接连两天降暴雨，在7月31日门头沟区河道中发现2具遗体。

北京市气象台持续发布分区域暴雨红色预警。

北京一居民告诉本台，北京这两天下暴雨，如果从局部雨量来说过去有过下大雨的经历，不过作为一位长期生活在北京的市民近年很少经历如此持续两天两夜的大雨，今天已经是第三天还在下雨。

在北京的西部和南部门头沟和房山暴雨严重，门头沟是山区，暴雨的雨量大，今天开始发洪水，大家在网上看到很多视频，一些汽车，房屋包括小的村庄都遭到破坏。

这类水灾也许在南方司空见惯，不过在北京罕见，如在首钢和卢沟桥等待距离北京市区很近，人们生命财产受到损失，对北京市的防汛是个考验，最好大家不要出门，因为危险。

今天卢沟桥的一座小清河桥被冲塌了。

我们在海淀地势高还好，北京东边也还好，不过西边爆发山洪情况严峻。

如果每年发大水，大家就有经验了，但是北京很少发大水，特别是距离市中心如此近的地方。如门头沟发生内涝，形式严峻，而且门头沟和房山今晚还有很大的雨，保佑他们不会有更大损失。

我小时的时候曾经经历过如此的下雨不停，50多年来没有再次经历如此情况。

大家看到社交媒体上有许多短视频让人担忧，不过在某种程度上引发关注，让受灾地区和外界联系获得救援。

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