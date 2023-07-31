台风余威：北京豪雨已知2死 紫禁城也淹水

北京豪雨成灾

台风“杜苏芮”的余威周一给北京带来了创纪录的降雨量，导致航班停飞，数百条道路被淹，数千人被撤离的同时，几百万人被告知留在家中。本文截稿前，据法新社报道，已有2人死亡。

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北京周一续降豪大雨，导致门头沟等郊区出现山洪暴发，一辆又一辆的汽车宛如煞车失灵，只能顺着湍急水势被灭顶吞没，场面相当骇人。

法新社引述《人民日报》报道，救援人员在北京门头沟区的水道中发现了两具尸体。此外，49 岁的居民郭振宇（ Guo Zhenyu，音译）告诉法新社记者：“今天早上真是疯了，门头沟溪水泛滥，整条大道都被淹没了。”

同时号称600年从未淹水的紫禁城，也惨遭淹水。据中国社交网络上的画面显示，穿着雨衣雨鞋的行人往来踱步于院内的积水处。

周一，当局将中国首都置于洪水最高警戒状态。当局发布的警告说，北京郊区的大部分地区“极有可能发生坍塌、滑坡和泥石流”，当局还发布了洪水红色预警。

法新社指出，这些暴雨是在菲律宾造成至少6人死亡的台风“杜苏芮”气旋的后果。它已经失去了部分动力，热带风暴从上周五开始横扫中国北部地区。

据北京气象部门统计，从上周六傍晚到周一中午的 40 个小时内，北京降水量达 170.9 毫米。这几乎是整个七月份的平均降雨量。

自 2021 年以来，北京对强降雨一直非常谨慎，当时中部地区的严重洪灾造成 300 多人死亡，主要集中在大城市郑州。

另据路透社报道，除北京外，在周末降级为热带低压的“杜苏芮”影响下，邻近的天津市和河北省继续遭受暴雨侵袭，受灾地区面积几乎相当于英国。

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