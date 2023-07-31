北京豪雨成灾

台风余威：北京豪雨已知2死 紫禁城也淹水

台风“杜苏芮”的余威周一给北京带来了创纪录的降雨量，导致航班停飞，数百条道路被淹，数千人被撤离的同时，几百万人被告知留在家中。本文截稿前，据法新社报道，已有2人死亡。

发表时间： 更改时间：

4 分钟
People in raincoats stand at the closed gates of the Forbidden City during heavy rain in Beijing, China, July 30, 2023.
People in raincoats stand at the closed gates of the Forbidden City during heavy rain in Beijing, China, July 30, 2023. © REUTERS/Thomas Peter
作者： 夏榕
广告

北京周一续降豪大雨，导致门头沟等郊区出现山洪暴发，一辆又一辆的汽车宛如煞车失灵，只能顺着湍急水势被灭顶吞没，场面相当骇人。

法新社引述《人民日报》报道，救援人员在北京门头沟区的水道中发现了两具尸体。此外，49 岁的居民郭振宇（ Guo Zhenyu，音译）告诉法新社记者：“今天早上真是疯了，门头沟溪水泛滥，整条大道都被淹没了。”

同时号称600年从未淹水的紫禁城，也惨遭淹水。据中国社交网络上的画面显示，穿着雨衣雨鞋的行人往来踱步于院内的积水处。

周一，当局将中国首都置于洪水最高警戒状态。当局发布的警告说，北京郊区的大部分地区“极有可能发生坍塌、滑坡和泥石流”，当局还发布了洪水红色预警。

法新社指出，这些暴雨是在菲律宾造成至少6人死亡的台风“杜苏芮”气旋的后果。它已经失去了部分动力，热带风暴从上周五开始横扫中国北部地区。

据北京气象部门统计，从上周六傍晚到周一中午的 40 个小时内，北京降水量达 170.9 毫米。这几乎是整个七月份的平均降雨量。

自 2021 年以来，北京对强降雨一直非常谨慎，当时中部地区的严重洪灾造成 300 多人死亡，主要集中在大城市郑州。

另据路透社报道，除北京外，在周末降级为热带低压的“杜苏芮”影响下，邻近的天津市和河北省继续遭受暴雨侵袭，受灾地区面积几乎相当于英国。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

分享 :
继续阅读相同主题内容: