堵众口悠悠 中国动物园被迫辟谣熊是人“伪装”的

中国社会奇闻

法新社周二报道，中国一家动物园被迫澄清，该动物园的一只熊确实是动物，而不是人“伪装的”，因为有人在互联网上公布了这只熊像人一样用后腿站立与游客互动的视频，引发了猜测。据悉，动物园已经安排记者参观，以证明熊的真实性。

一家中国动物园否认其中一只熊是“伪装的人类”，因为一段动物直立的视频引发了猜测。

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这几天，中国东部城市杭州的一家动物园里的一只熊，突然在网上火了，原因是它“熊模人样”。7月27日，有网友发视频称杭州动物园黑熊疑似人扮演的。视频中，“黑熊”站立和游客互动，该网友称， 黑熊怎么“人里人气”。

法新社说，许多网民对这只熊的双足姿态表示惊讶，同时也对它后腿上的皮肤褶皱表示惊讶，因为这可能会给人一种人类穿着毛皮衣服的印象。

引起争议后，动物园以这只小马来雌熊的视角，在一份幽默的声明中写道：“显然，你们真的不太了解我。”

这只名叫安吉拉（ Angela）的小熊说昨晚下班后，动物园园长给我打电话，问我是不是偷懒了，是不是找了一只两条腿的野兽来代替我。"

“有些人认为我的站姿太像人类（......），所以我再说一遍：我是一只马来熊！不是棕熊！”

法新社指出，马来熊原产于东南亚的热带森林，又称“椰子熊”，毛发蓬松，呈黑色或棕黑色，领口呈独特的橙黄色。

它是世界上最小的熊，体长一般在 1 米到 1.40 米之间，由于森林砍伐和全球野生动物贸易，它已被列入易危物种名单。

另据中国媒体报道说，杭州这家动物园里共有三种熊，黑熊、棕熊和马来熊。

跟同色系的黑熊相比，马来熊的身材明显要“娇小”很多，它全身被乌黑色的短绒毛覆盖，毛色油亮，毛紧贴皮肤。但因为颜色是黑色的，很多不太了解的游客会误把它认成是黑熊的幼崽。

29日，杭州动物园工作人员也曾回应称，肯定不是人扮的，夏天高温人套个皮毛也坚持不了。

马来熊为什么会站起来？据杭州动物园副园长江志江志解释说，熊科动物都有站立的能力，尤其是野外的熊，打斗的时候都会站起来。而马来熊一般性情比较温和，它们站起来可能是跟游客互动的行为。

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