中国外交部长王毅受邀访问美国

中美关系

亚太 – 美国外交部周二表示，中国外交部长王毅已受邀访问美国并参加高层会议，作为恢复北京和华盛顿之间对话努力的一部分。美国国务卿布林肯先前对秦刚提出访问华府的邀约，已正式“移转”给王毅。

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美国国务院发言人马修·米勒表示，美国和中国高级官员周一在华盛顿举行会议期间发出了这一邀请。

据晚间发布报告的美国国务院称，这些官员进行了“坦诚、实质性和富有成效的讨论”。 王毅是中国共产党最高外交官，他接替了上任仅七个月被解职的外交部长秦刚。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）6月18日至19日首次以美国国务卿身分访问中国，期间曾邀秦刚访美，秦刚也已接受邀约。

至于王毅是否接受邀请及可能访问时间，米勒指出，这留给中方回应，但美方预期北京会接受邀约，也预期访问会发生，但目前尚未安排时间。

美国国务卿布林肯已于7月中旬在雅加达东南亚国家会议期间以及6月访问北京期间会见了王毅。 此后，包括美国财政部长耶伦和气候特使克里在内的美国官员纷纷来到北京。 美国商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 于 7 月底证实，她打算“在今年夏末之前”访问中国。

美国和中国正在进行激烈的竞争，但在紧张数月之后仍难以维持对话。 华盛顿还避免正式点名中国，中国被指控对最近针对包括国务院在内的美国政府的网络攻击负责。

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