中国正式开始对鎵和锗的出口实施限制

中国/金属出口/美国

自周二（8月1日）起，中国正式开始限制两种对半导体至关重要的金属：镓和锗等相关物质的出口。由于中国是这两种金属的主要生产国，这个决定被广泛认为是对华盛顿针对中国技术部门所采取措施的报复。

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根据中国商务部的一项指令，镓和锗出口商现在必须获得许可证。这份于 7 月发布的文件将于本周二8月1号生效，其中规定，出口商必须提供最终用户的信息并告知其用途。

欧盟今年发布的一份报告显示，中国的镓产量占全球产量的 94%，用于集成电路、发光二极管和光伏电池板。至于对光纤和红外线至关重要的锗，其 83% 的产量也来自中国。

法新社报道，近几个月来，拜登政府以 "国家安全 "为名，加大了限制中国公司获得最先进半导体的措施。而正在努力实现半导体设计自主化的中国，认为这些措施旨在维护美国在这一领域的霸主地位。

众所周知，芯片具有高度战略意义，是生产从咖啡机到电动汽车和智能手机等众多电子设备的关键，也被用于军备。

三大管理咨询公司（ ThREE Consulting ）公司分析师詹姆斯-肯尼迪（James Kennedy）认为，这是向美国发出的 "明确信息"，"毫不含糊"。法新社报道引述肯尼迪评论称，这项措施同时也 "旨在尽可能减少 "对美国的 "损害"，因为美国对镓和锗的需求 "很低"，必要时可以从其他地方抵消。这位专家警告说，另一方面，如果华盛顿 "选择继续升级，中国的下一次报复将产生后果"，他不排除对"战略金属"稀土实施限制的可能性。

据彭博社报道，拜登政府正在考虑对中国的技术部门采取新的限制措施。

本周一，中国还宣布从 9 月 1 日起限制某些类型无人机的出口。法新社称，这一措施似乎是对西方批评中国协助俄罗斯发动乌克兰战争的回应。

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