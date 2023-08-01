中国8月1日起限制半导体材料出口 日本担忧影响产业链

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在8月1日上午的记者会上，日本内阁官房长官松野博一，就中国政府开始对用于半导体的材料镓等稀有金属，实施出口限制表示，“暂时对我国的产业链不会造成影响，但今后可能对有些领域产生影响”，因此我们将密切关注事态发展并采取必要措施。”

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关于如何对应中国方面的出口限制，松野博一强调，“如果按照世界贸易组织（WTO）等的国际规则来看，是对日本采取不公平的措施，我们将根据规则作出适当反应”。

日本经济大臣西村康稔8月1日在内阁会议后的记者会上表示，今天生效的，中国加强对稀有金属相关产品的出口管制，对日本“不会立即产生影响”。他表示，根据世界贸易组织（WTO）等的国际规则，如果对日本采取不公平措施，日本将采取适当的行动。

西村说：“我们将在关注中国出口管制的运用状况，和出口管制物品的供需情况的同时，考虑供应来源多样化、回收利用、资源节约等措施”，并表示将继续关注事态发展。

8月1日起，中国政府对与镓和锗相关的矿产资源实施出口限制，这两种金属是用于先进半导体制造的稀有金属，这一举措被视为针对日本和美国收紧对华半导体相关产品出口限制的反制措施，日本担心这会对日本企业和产业链造成影响。

8月1日开始，未经当局许可，中国出口商将无法向海外公司销售这些产品，外界关注重点在于法规执行的力度。中国商务部发言人表示：“镓和锗也用于军事目的。出口限制是国际惯例。”

镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓被称为“半导体工业新粮食”，中国镓的产量占全球90%，且大部分出口日本，锗也是重要的半导体材料之一，中国的产量在全球占比68%。

7月3日，中国商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。《公告》指出，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。

舆论认为：中国这一措施，是对日美等限制半导体尖端技术向中国出口的反击，日本经济产业省7月23日开始施行《外汇及外国贸易法》的修改省令，对尖端半导体领域的6大类23种高性能半导体制造设备出口进行管制，虽未点名特定国家及地区，但可以看出意在防止中国的军事利用。进入严格管制清单的产品，出口时要经过经济产业省的审查与批准，而简化审查手续的国家和地区有美国、韩国、台湾等42个“友好国家和地区”，但不包括中国，日本与力图将中国排除出尖端半导体供应链的美国保持了步调一致。

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