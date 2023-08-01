德国对华贸易去风险化 -- 毫无迹象

据科隆德国经济研究所消息，德国政府在与中国打交道时，将注重多元化和去风险化。但德国对华贸易丝毫没有降低风险的迹象。到目前为止，情况恰恰相反，对北京的贸易逆差比以往任何时候都大，而且对相关原材料的严重依赖最近在进一步增加。

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德国政府于七月中旬推出了对华战略。其中，德中经贸关系必须变得“更加公平，更加可持续，更加互惠。”鉴于最新的进口发展，德国迫切需要降低风险。为实现这一目标，需要多元化的供应链以及迅速与其他国家签订新的贸易协定。例如，将加强与非洲伙伴的经济关系，并迅速敲定与南美、墨西哥、智利、肯尼亚、印度等国的协议。

但德国经济学院对德国外贸统计数据的分析显示：2022年没有出现供应来源多元化，也没有大规模去风险化。去年，对中国的出口仅增长了3.2%，对所有其他国家的出口增长了约14%。另一方面，来自中国的进口增长了34%，而整体进口仅增长了24%。这导致德国对华贸易创下有史以来最大的贸易逆差。2022年，德国对华贸易逆差升至840亿欧元左右。其中，德国从中国进口的化工产品价值增长了285%。这是这一年特有的一次性现象。从中国进口占比最大的是有机原材料和化学品，约占33%，其次是电子原件，约占14%。2022年，德国用于数字化和脱碳的大量稀土和其他重要初级产品有90%以上来自中国。

德国经济对中国的依赖日益增加。2021年，有298个产品组中，德国进口总额中的中国份额超过50%。到2022年，其中211个产品组的中国所占份额继续增加，占70%以上。在涉及到能源转型所需的原材料和产品时，通常存在关键的依赖性。

德国政府在其对华战略文件中，要求德国在华企业进行仔细的风险分析，并宣布将与重要企业交换机密信息。此外，政府还明确表态，一旦发生地缘政治危机，企业应自行承担即将发生的损失，而不能寄希望于政府用纳税人的钱前来救援。

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