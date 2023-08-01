日本智库美日台兵推：台海开战 将影响日本GDP三成

日本战略研究论坛(JFSS)本月中在东京举办台海危机兵棋推演，台湾首次获邀参加，台湾有事即日本有事成为日本政坛关切焦点。日方推估，若台海开战，日本海上运输线受阻，将影响日本GDP三成。

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据自由亚洲报道：

日本战略研究论坛(JFSS)今年兵推，是第三次举行针对台海的美日台兵推，首次邀请台湾参加，日本、美国、中华民国台湾的国旗同时在兵推现场出现，格外引人注目。

台湾的国防安全研究院(国防院)副执行长李廷盛指出，日本方面有8位退役的陆海空将军和前参谋总长参加。他认为最难得的是台湾站上国际舞台。“不仅美日台，英国、澳大利亚、芬兰、立陶宛，还有北约(NATO)其他国家的观察员，都是住在日本东京的现职外交官。他们看台湾参演这次兵推，台湾安全跃上台面，绝对是一件好事。”

此次兵推主要是日本决策的模拟，主要是验证新战略三文书与台海危机-2027年挑战。想定背景设定许多特定条件，包括2027年俄乌战争已停火、台湾仍由民进党执政等。

此次兵推的设定之一，是混合战(Hybrid War)开始，未达“武装攻击情境”，敌方渗透日本官方与军事网络，并攻击基础设施。另一方面，日方还遭受假信息攻击，先岛诸岛海底电缆被毁。同时，中国渔民登陆钓鱼岛，中国海警船抵达先岛诸岛。

设定之二，“台湾有事就是日本有事”，中国大规模军演，军机飞越海峡中线，非常靠近台湾领海，台湾发布紧急事态宣言，欧美等国要求日方提供人道救援平台。在此时讨论的议题，包含日方是否提高事态层级、自卫队是否出兵等。

设定之三，升级至武力攻击状态，日本必须决定是否与如何使用“反击能力”，解放军对台本岛与外岛展开全面军事攻击，解放军对驻日美军与自卫队基地进行导弹攻击等。

兵推结果，台湾作战部队成功围歼特战部队并有效吓阻解放军海域推进，美日透过联合水下作战与拒止攻击，瓦解中共对台海上增援，台湾周边情势往有利台美方向发展。

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