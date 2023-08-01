鲸鱼误入香港水域半月亡 背有新伤口 专家批港府保护不力

香港/动物保护

一尾布氏鲸上月中罕有地误入香港水域，惹来本地和中国游客乘船出海观赏，但又未遵守则，部分船只与鲸鱼相当接近，结果这尾属中国国家重点保护野生动物名单上一级类别的布氏鲸，昨(7月31日)早被发现「翻肚」地浮尸海上，背部有明显的大型新伤。专家表示，新伤口是否直接导致鲸鱼死亡，尚待解剖确认；他形容，事件令人感到可惜，望市民认真思考与大自然物种如何相处。另一团体代表则认为，如果当局及早设立禁船区，悲剧可免发生。

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刚逝世的布氏雄鲸长逾 8米，7月13日在香港东部的西贡海域出现，有人拍下它浮上水面张口觅食的照片，吸引不少市民出海观鲸，部分船只与鲸鱼十分接近，中国社文平台「小红书」曾有照片显示，船上游客几乎可以手触鲸鱼。到了当月25日，海洋公园发放鲸鱼背鳍怀疑由螺旋桨造成伤痕的图片，呼吁市民不要出海追鲸，港府第二把手的政务司长陈国基和渔农自然护理署翌日亦发出类似呼吁，后者更派员加强巡逻及在码头作出劝喻，但对香港海豚保育学会提出设立禁船区的建议，渔护署则以难于执行为由而拒绝，又指鲸鱼未有患病或搁浅迹象，毋须救治或介入。

到了昨晨，警方接报在西贡牛尾洲对南海面发现鲸鱼尸体，初步相信是半月前误入港境的布氏鲸。从传媒和海洋公园片段所见，鲸鱼已经「翻肚」，灰白色的腹部朝天，其中一边鱼鳍露出水面，背部有似被「船叶」打伤的大型伤口，部分皮肉外翻。渔护署联同海洋公园专家其后把鲸鱼尸体拖往西贡万宜水库，以便进行解剖及调查死因。

海洋公园保育基金科学主任陈梓南晚上表示，初步检查发现，布氏鲸尸身上除背部两处旧伤痕之外，背部正中位置亦出现新伤口，相信它死去不久，而在海上飘浮的，相信是它的脂肪组织；至于新伤口是否它的致死原因，尚待达细解剖确认。由于天气炎热，团队会尽快解剖以免尸体恶化。当局又考虑是否把这尾布氏鲸制成标本，供科研和教育用途。

鲸身上有明显伤痕 2023年8月1日 © 海洋公园图片

他形容今次事件令人感到可惜，希望市民认真思考如何与大自然不同物种相处。公园动物及保育部总馆长黄永康亦表示，借鉴今次事件，期望市民不要再进行非必要的观鲸活动，不要因为好奇而为海洋生物带来伤害，并希望多从教育着手。

海豚保育学会主席郑家泰今早在电台节目表示，鲸鱼的伤口颇大，相信是外物撞击造成，而一个怀疑属新伤的伤口，更是皮开肉裂，相信它曾面对巨大冲击力，且在短时间内发生，形容事件是可悲及遗憾。他认为，若渔护署应学会建议设立禁船区，悲剧应可避免发生。他亦不接受署方指难以设立的说法，因为深圳在2021年可以因应布氏鲸出没而设立禁船区，禁止游乐船及渔船进入相关水域，而进入的船只亦要减速，以免惊扰鲸鱼，若港府有决心，一定可以做到。

渔农界立法会议员何俊贤则认为，今次鲸鱼惨死事件不能完全怪责政府营救不力，观鲸者理应负最大责任。

港府在1997年已制定不具法律约束力的《观豚守则》，规范出海观赏中华白海豚，但由于甚少有鲸鱼到港，未有制订观鲸守则。世界自然基金会香港分会建议港府检视现有鲸豚保育政策，并为同类事件制订跨部门应对措施及指引，于鲸豚出没期间主动管理周边船只活动，全面监察它们的健康状况，并教育公众遇见鲸豚时的正确应对方式。

根据《国家重点保护野生动物名录》，布氏鲸属国家一级保护类别。有专家曾表示，布氏鲸一般生活在热带及亚热带水域，以群游沙甸鱼丶鲛鱼或鱿鱼等为食物，在香港较为罕见。相反，香港水域较多出现江豚，今年首季便已发现两次。

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