北京河北遭洪灾 习近平论治水惹议

中国北方洪灾

中国首都北京遭遇140年来最大降雨，官媒报道极端暴雨已在北京造成11人丧生，13人失踪。周三，遭受水灾最严重的是北京附近的河北省，尤其是北京西南部的涿州市已沦为重灾区。北京当局的分洪策略以及官媒吹捧习近平治水论述也引起质疑。

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根据北京气象机构，受台风“杜苏芮”影响，北京40小时之内降雨量超过七月一个月的降雨量，目前，位于北京西南部的涿州成为重灾区，已有至少20人死亡，该市超过六分之一人口被疏散。大批救援人员奔赴该市救灾。

法新社航拍照片显示，涿州大部分地区遭洪水冲淹，该城商业街已变成混浊的河流，附近的农田也整片整片淹没水中。洪水冲走了桥梁，冲毁了交通。

香港明报周三报道，“河北为保证北京安全，启动7处蓄滞洪区分洪，84.74万人须提前转移，仍有部分地区民众来不及撤离受困，保定市辖下小城涿州全市13.4万人受灾。”

旅德水利专家王维洛指出，涿州分洪的是拒马河的洪水，也就是来自北京房山的洪水。他认为：北京在泄洪。分洪主要是为了减轻下游压力，保卫雄安新区。

最近几周，中国许多地方遭遇超级热浪席卷和造成生命和财产重大损失的极端暴雨的袭击。

位于北京的一家非政府组织负责人马军对法新社表示，引发暴雨的台风，以及大洋升温，均与气候升温有重大关系。

洪灾造成民众人心惶惶同时，中国官方日前出版的『深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述』引起不少议论。

官媒7月19日报道称，该书阐述了习近平关于治水重要论述的“时代背景、思想脉络、重大意义、丰富内涵、精神实质、实践要求”，并称习近平自中共18大以来“亲自擘画、亲自部署、亲自推动”治水事业，“发表了一系列重要讲话，作出了一系列重要指示批示。”『中国水利报』还发社论称，在习近平治水论述指引下，中国“治水事业取得历史性成就、发生历史性变革”

该书出版不到两周，北京和河北遭遇大水漫卷，一些中国网友发议论讥讽：“从此华夏无水患”“书一出版就下暴雨，马上验证”，还有些网友暗讽习近平“人民的好领袖，专业专精的全才型领导”，“当代大禹，治水有功在千秋。”

更有网友翻出当年每逢洪灾，前任领导人江泽民、胡锦涛、温家宝前线指挥救灾的画面，质问：“大水临门，为何领袖不出中南海一步？”暗批习近平当政以来，中央领导已抛弃了奔赴第一线慰问灾民的传统。

不过，中国国家主席习近平周二对防汛救灾工作发出指示，要求各地要全力搜救失联、被困人员，尽最大限度减少人员伤亡。

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