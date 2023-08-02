吴釗燮接受法新社专访称："慎防中国认知战影响明年台湾大选"

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台湾外交部长吴釗燮周三(8月2日）接受法新社专访指出，明年总统大选，中国可能收敛以往对台的强硬军事威胁，改以更复杂的认知战试图影响选举结果，台湾必须严加防范。

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中央社消息，吴釗燮周三接受法新社专访，访谈内容以"台湾外长称台海冲突将造成灾难性后果"为题刊出。

面对中国日益升高威胁，吴釗燮表示，台湾一方面采取不挑衅政策，另一方面以增加国防预算、采购防御性武器、积极推动军事革新及强化国军训练等，展现自我防卫决心，台湾从俄乌战争汲取经验，强化不对称作战能力，并争取国际理念相同国家支持。

吴釗燮强调，台湾人民有决心守护家园、主权及民主生活方式，但台湾必须留意，因近来中国经济增长减缓、外来投资衰退，以及内部政治斗争等问题导致社会不稳与人心不满，中国可能以制造外部危机来转移内部注意力，台湾须谨慎避免成为代罪羔羊。

谈及台湾与全球经贸紧密连结，吴釗燮指出，台湾具重要战略地位，例如全球90%以上高阶晶片在台生产，且全球过半货运经过台湾海峡，如果台海发生冲突，势必重创全球海运及高科技产业链，造成全球经济灾难。

吴釗燮说，民主阵营对台湾的声援及支持行动至关重要，近来全球民主国家对台湾声援力道增加，包括在七国集团（G7）领导人峰会等重要国际会议中，多国领袖一再重申维护台海和平稳定的重要性，并反对片面改变现状。这些声援对遏制中国扩张野心及军事冒进，可产生有效的吓阻作用。

另外，吴釗燮感谢法、美、加、英、欧盟、德、捷克及立陶宛等国，将维护印太地区和平及稳定纳入其印太战略之中。法国更于8月1日完成"7年建军法"立法程序，成为全球首个以立法方式捍卫台海自由航行权的主要国家。

谈到台湾明年总统大选，吴釗燮表示，中国可能会较以往收敛对台湾进行强硬的军事威吓，因为过去选举结果证明台湾选民并未如中国预期而受到影响，因此近年中国改变作法，对台湾进行更复杂的假讯息、渗透及认知战，企图影响选举结果，台湾必须严加防范。

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