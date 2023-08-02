泽连斯基希望今秋举行乌克兰和平峰会 教皇呼吁欧洲为乌克兰和平“架起桥梁”

乌克兰/教皇/俄罗斯/和平峰会

乌克兰总统泽连斯基周三(8月2日）表示，希望于今年秋季举行乌克兰和平峰会，而本周将在沙特举行的乌克兰和平会议是朝这一目标迈出的一步。周三抵达里斯本参加为期五天的天主教青年节活动的教皇方济各呼吁欧洲为乌克兰和平“架起桥梁”。

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路透社报道，泽连斯基周三在向乌克兰外交官员发表的一项讲话中表示，将有40多个国家的官员出席8月5日到6日在沙特海滨城市吉达举行的会议。

泽连斯基称，“我们正在为于今年秋季举行乌克兰和平峰会进行努力"，他称，乌克兰正与盟友协商结束俄罗斯在一年半前发动的乌克兰战争原则条件。

泽连斯基期望召开的峰会将基于去年秋季基辅提出了十点和平计划。乌克兰十点和平计划包括：归还包括克里米亚和整个顿巴斯地区在内的所有乌克兰领土，以及俄罗斯从乌克兰领土撤军。

乌克兰及西方官员已表明，俄罗斯不会被邀请参加在沙特举行的乌克兰和平会议。

另据报道，教皇方济各周三抵达里斯本开始对葡萄牙为期五天的天主教青年节访问，教皇呼吁欧洲为乌克兰和平“架起桥梁”，并敦促神职人员倾听“性暴力受害者痛苦的呼声”。

法新社报道，预计将有100万年轻天主教徒参加在天主教堂内举行的这次天主教重要的国际聚会。

86岁的教皇向官员和外交官发表讲话时说道：“我们在历史海洋的风暴中航行，我们感到需要勇敢地走和平道路。”他表示，"“怀着对欧洲的挚爱，及其所体现的对话精神，我们可能会问：‘如果你不向世界展示和平之路，以及结束乌克兰战争的创造性方法，那你还能走向何方？”

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，教皇多次呼吁乌克兰实现和平，并寻求发挥调解作用。

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