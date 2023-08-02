火箭军高层莫名其妙一锅端及其他咄咄怪事

中国火箭军高层异常变动

海外诸多观察人士注意到，北京当局的做法越来越诡秘，比如火箭军高层被“连锅端”，民间早已盛传，当局不肯说明；比如传出火箭军副司令吴国华自杀，当局也不肯说明，直到习近平宣布火箭军易帅，直到澎湃新闻透出吴国华死讯，其老上司张小阳道出“上吊身亡”，吴国华家中吊唁的照片流出，当局还是不肯说出火箭军司令李玉超的下落，还是不肯证明吴国华的死讯。

在新华社发布的这张照片中，2023年7月31日，中国国家主席、中央军委主席习近平在北京晋升火箭军司令员王厚斌（左上）和火箭军政委徐锡盛（右上）为上将军衔后与他们合影。上方横幅上写着 "中央军委晋升上将仪式"（李刚/新华社，美联社）

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也许要等一段时间，就像中共中央前警卫局局长王少军，人死了三个月，消息纷纷扬扬传了满世界，7月24日当局才正式公布死讯，至于王少军真正的死因，到底有什么重大隐情，才如此晚公布死讯，无从得知。人们唯一知道的是，中南海警卫局局长是一个非常神秘的保卫领导人安全的至关重要的岗位。

一周前还是外交部长的秦刚也如此，人消失了一个月之后，全世界都在好奇，一个堂堂大国，不肯说出一个外交部长的下落，他所领导的外交部，支支吾吾，自打嘴巴，就是不敢说明白他究竟在那里，消失整整一个月那天，7月25日才正式宣布免去外长职务，但没有交代任何原因。弄得海外记者还在不停追问，好在中国外交部这两天宣布休假两周，躲过了外国记者的追问，据说外交部发言人也进入了“北戴河时刻”。

这几件事的一个共同点就是，能捂就捂，能掩盖就掩盖，哪怕这是一个公开的秘密，哪怕纸里包不住火。以上三件事，都不小，都很诡秘，但要比起来，孰轻孰重，似乎火箭军高层连锅端更严重。因为火箭军可是习近平亲自命名亲自掌控的核战略部队，一心指望威慑世界的“大国重器”。更令人不可思议的是，与习刚刚担任中共总书记、中央军委主席那段时期不可比，无论各路军头，尤其是火箭军首领，都是他亲自挑选任命的，即便不是心腹，也是可信任的亲信，令人疑惑的是，李玉超，刚刚担任火箭军司令才一年半，就被替换了，而且，火箭军司令和政委一并替换，而且，“内行领导内行”，替换者全部来自于外军种。

火箭军事发，原因是火箭军司令李玉超缺席了6月底的军衔晋升仪式，敏感的港媒立即意识到发生了问题，接着就曝出前火箭军司令开会时被抓的事，火箭军的事从五月份开始不断地沸沸扬扬，后来就传出火箭军副司令吴国华自杀的消息。官方媒体澎湃终于曝出吴国华7月4日“因病医治无效逝世”的消息，也已经是吴国华逝世三周以后，并点出将于7月30日在八宝山举行追悼会，诡秘的是，澎湃发出消息后不久，消息不见了踪影，却是吴国华家人几乎同时发出的一封讣告网上传了出来，同时还有家设灵堂的照片，灵堂前摆着两三只吊唁的花圈。如此高级将领，死后却无人敢登门吊唁，门庭冷落，发出的消息也很快被消失，到底发生了什么事？澎湃相关报道消失不久，社交网络再传出他的老上司，前中央军委副主席张震的长子张小阳透露，吴国华是在家中三楼厕所上吊身亡的。是什么恐惧的事情让这位副司令自杀？吴国华到底做了什么？

消息越传越大，接着，南华早报7月28日报道，前司令员李玉超和他的前后任副手刘光斌、张振中因涉及贪腐，已于3月被带走调查。报道说，调查是在火箭军首任司令员、国防部长魏凤和卸任一段时间后开始的。

终于，官方出面了，官媒报道称，中国领导人习近平于7月31日正式任命王厚斌和徐西盛出任火箭军司令员和政委。但是新华社的报道并没有提及司令李玉超和政委徐忠波，这应该意味着他们两人已被罢免了？

这样诡秘的作法，外界难免认为习近平在军中发起了新一轮清洗。华尔街日报援引华盛顿智库保卫民主基金会高级研究员克雷格·辛格尔顿分析：在秦刚被免职后不久，作为习近平亲信的中国火箭军原司令员、负责监督中国核武器项目的李玉超将军就被清洗，这是中国多年来影响最大的领导层调整之一。

习近平如此轻易撤销或更换重要岗位的官员或将领，到底为了什么，这样做会带来什么样的后果？澳大利亚学者冯崇义分析，“外交部长秦刚失踪和火箭军正副司令离奇死亡或失踪，是习朝末日来临的新症状”。他认为，习既愚顽又患得患失。他像毛泽东一样夺到了对红朝百官的生杀大权，上层干部任免升降已章法大乱。秦刚和火箭军政府司令皆习亲挑僚属，又被快速清洗，表明皇帝与宠臣之间也没有基本信任。

中国海军司令部前中校参谋、旅居美国的姚诚表示：很难理解习近平对军人的态度，感觉是既怕又恨。自古以来统治者无一不是对军队笼络宠爱，因为自家性命、江山系于一身。但习上台后反腐先从军队开始、整军就是剥夺军权，抓将军如同儿戏，逼军队支打一场毫无胜算的战争，不从者格杀勿论。

连“亲自提拔”的亲信都这样被肆意清洗，如此不顾这样做会不会大大损伤火箭军战力？留下的疑问是，要么习近平缺乏识人之明，要么他疑心太重，感觉危险四伏，因此越需要不断地确认军队对他的效忠，不惜一再清洗？

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